Paola Rojas recuerda a Verónica Toussaint en conmovedor VIDEO

Durante la presentación de su libro Líderes y Aliadas, la periodista Paola Rojas dedicó unas palabras a las personas que han dejado una huella significativa en su vida, destacando especialmente a su amiga Verónica Toussaint.

Rojas, quien mencionó a Toussaint como una de las figuras más influyentes en su trayectoria, expresó cómo la actriz la ha acompañado a lo largo de su carrera y la importancia de su resiliencia en su vida.

“Si aquí tocaba incluir a las maestras de vida y a quienes me abrazaron, me enseñaron y me transformaron, tenía que estar Verónica sin duda. Hay mujeres que me enseñaron desde la palabra, otras desde la amistad, otras de las que leí, otras que entrevisté y Vero me enseñó desde todos esos lugares, desde una amistad entrañable y su propia experiencia con su resiliencia inmensa y los enormes esfuerzos que hizo para ganarle días a la vida. Las lecciones más importantes y más bellas me las compartió Verónica Toussaint y ella tenía que estar ahí pero no la pude entrevistar para este libro", comentó Rojas durante el evento.