Paola Rojas reaparece en televisión tras su despido de Televisa

Recientemente, Paola Rojas hizo una destacada aparición en “Al Rojo Vivo” de Telemundo, conduciendo junto a Jessica Carrillo, lo que marcó un nuevo capítulo en su carrera.

Esta aparición se produjo poco después de que anunciara su salida de Televisa, donde había trabajado durante varios años.

La periodista reveló que ni siquiera tuvo la oportunidad de despedirse de sus compañeras, lo que hizo su partida aún más sorpresiva.

Desde que dejó “Netas Divinas”, Paola ha estado activa en sus redes sociales, compartiendo fragmentos de su vida cotidiana.

Sin embargo, una de sus publicaciones recientes, en la que compartió una foto desde el set de Telemundo, generó especulaciones sobre su futuro profesional. Aunque fue invitada al programa, muchos se preguntan si esta podría ser su nueva casa televisiva.

Con más de dos millones de seguidores, Rojas expresó en su perfil de Instagram lo cálido que fue el recibimiento que tuvo en Telemundo: “Llegué de manera un poquito intempestiva hasta esta televisora y hasta este foro, pero me recibió de verdad con un cariño, con una generosidad, con una solidaridad… Me hizo sentir como en casa. Yo no sabía ni las indicaciones ni qué sí ni qué no, hasta su computadora me prestó”.

Además, circulan rumores sobre una posible unión con Grupo Imagen. Ana María Alvarado, periodista de espectáculos, mencionó en un video que Paola ya tiene una nueva televisora. Muchos de sus seguidores especulan que su futuro podría estar en Imagen Televisión, aunque hasta ahora no hay información oficial.Se anticipa que Paola ofrecerá más detalles en los próximos meses.