Paola Rojas confirma su despido de Televisa 'sin oportunidad de despedirse' | Video

Tras 28 años de trayectoria en Televisa, la conductora Paola Rojas se vio desvinculada de la empresa sin privilegios, situación que describió como un "mal sabor de boca".

En un video compartido en sus redes sociales, Rojas anunció con tristeza que fue retirada del programa "Netas Divinas" sin previo aviso y sin la oportunidad de despedirse de sus compañeras de pantalla.

"Lamento tanto no haberme podido ir a despedir", expresó con pesar.

Paola, quien había alcanzado notoriedad como titular del noticiero "A las 2, con Paola Rojas", enfrentó turbulencias en su carrera tras su divorcio de Luis Roberto Alves 'Zague'.

Después de dejar el espacio de noticias, decidió volver a la pantalla chica, donde encontró una nueva familia en "Netas Divinas" junto a Consuelo Duval, Natalia Téllez, Galilea Montijo y Daniela Magún.

Sin embargo, Televisa no le dio la oportunidad de despedirse en vivo.

"Yo creo que lo decente, lo respetuoso y lo considerado fue despedirse. Lastimosamente no hubo oportunidad de hacerlo al aire", lamentó.

Aunque no confirmó si se unirá a Imagen Televisión, Rojas insinuó que nuevos proyectos son la causa de su salida.

"Tengo nuevos proyectos, vienen nuevas cosas para mí en el ámbito informativo, y lamentablemente estos nuevos proyectos no son compatibles", explicó.

Para concluir, Paola dejó claro que su salida no fue decisión suya: "No fue mi decisión, pero me despido por esta vía que es la que tengo".