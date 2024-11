Paola Rojas: Aseguran que sigue con bajo raiting en Imagen Televisión

A casi un mes del debut de la conductora Paola Rojas en el noticiero De Prisa y Corre, han comenzado a circular rumores que sugieren que los índices de audiencia no han alcanzado las expectativas de Imagen Televisión.

Antes de debutar como presentadora en el canal 3, ya se comentaba que estaba obteniendo excelentes resultados. Durante su aparición en el programa matutino Sale el Sol, para promocionar su regreso a las noticias, Joanna Vega Biestro destacó que su desempeño había sido todo un éxito.

A partir de ese momento, se generaron grandes expectativas sobre la llegada de la exintegrante de Netas Divinas, con la certeza de que su incorporación a Imagen TV produciría resultados muy positivos.

Su incorporación a De Prisa y Corre, noticiero que antes conducía Nacho Lozano, parecía augurar un gran éxito, hasta que la periodista Flor Rubio afirmó que no ha logrado superar a los noticieros de la competencia que se emiten a la misma hora.

"Este asunto del noticiero de Paola Rojas y el rating, que si le gana al de TV Azteca, que si no, en lo que yo he revisado no le gana a TV Azteca, y lo que me contaron es que Paola Rojas no ha tenido el rating esperado, sí el impacto porque causó muy buen impacto su llegada, pero no ha tenido el despegue que esperaban", aseguró Flor.