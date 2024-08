Paola Durante revela pelea entre Mariana Echeverría y Brenda Bezares en gala de La Casa de los Famosos

De nueva cuenta el comportamiento de Mariana Echeverría está dando de qué hablar luego de que protagonizar una discusión con Brenda Bezares en la gala de eliminación del pasado domingo en La Casa de los Famosos México

Mariana Echeverría protagonizó una fuerte discusión con Brenda Bezares en la gala de eliminación del pasado domingo en La Casa de los Famosos México, esto de acuerdo a lo revelado por Paola Durante.

En entrevista para la estación de radio La Mejor FM, con Raquel Bigorra, Durante contó que tras una expresión de Brenda en la que lamentaba las actitudes de Gomita, a quien Mario Bezares apoyó en su estancia en la ciudad de Monterrey, Mariana Echeverría comenzó a gritarle.

“‘Deja el hate. ¡Por qué haces hate! Tú viviste muchos años hate, así que cállate’, yo estaba en medio y empieza a decirle y a señalarla”, cuenta Paola sobre los dichos de Echeverría en ese momento, mientras Brenda Bezares intentaba calmarla.

Durante, detalló que ella le respondió a Mariana Echeverría, recordándole que fue ella quien fomentó el odio desde dentro de La Casa de los Famosos México en contra de Mayito y ella.

“Adentro fue un juego, aquí afuera no te lo voy a permitir, discúlpame, pero yo no te lo voy a permitir porque ya nos hicieron demasiado daño como para que tú sigas juzgando nuestra historia”, le dijo Paola a Mariana Echeverría durante la gala.

Además, quien fue la primera expulsada de La Casa, dijo haberse levantado para quejarse con la producción, diciéndo que “no podía estar con esa señora (Mariana Echeverría)”, porque su energía era fuerte y fea.

“Desde que llegó a maquillaje, yo si me iba a parar a saludarla y me puso como un stop de ni te conozco. ¡Wow, qué pasa! Dices afuera que adentro (del reality) no eras así, entonces si eres adentro y afuera así”.

Paola Durante aseguró que la situación puso mal a Brenda Bezares, quien incluso quiso hasta vomitar.