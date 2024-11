Paola Durante anuncia su retiro tras 'ser humillada' en el programa Hoy; ¿qué ocurrió?

Tras el anuncio del retiro de Paola Durante del medio artístico, los conductores de Hoy respondieron a las acusaciones realizadas por la modelo, quien señaló a Ema Pulido, jueza de Las Estrellas Bailan en Hoy, como responsable de un trato humillante.

En la sección ¿De qué me hablas?, varios integrantes del matutino defendieron al programa y recalcaron que su eliminación fue resultado de la votación del público.

“Lo que pasa es que no fue del agrado del público, no de los jueces. Paola debe ubicarse”, opinó un colaborador de espectáculos.

Andrea Escalona, por su parte, le sugirió que dejara atrás el papel de víctima: “Ella ha tenido oportunidades increíbles como La Casa de los Famosos y este reality. Seguir con esa postura no le favorece en nada”.

Martha Figueroa también respaldó esta postura, asegurando que su desempeño simplemente no alcanzó el nivel de sus competidores: “Si bailabas menos que los demás, es lógico que te eliminen. No todo lo malo que te pase tiene que ver con lo anterior”.

Además, la experta en lenguaje corporal Maryfer Centeno analizó las expresiones de Paola tras su eliminación y señaló que estas reflejaban más ira que tristeza. “Una posición de enojo nunca busca conciliar, y esto pudo haberle impedido aceptar la situación con mayor humildad”, concluyó.

Paola Durante acusa humillación y confirma su retiro

Visiblemente molesta tras su eliminación, Paola Durante anunció que abandonará el mundo del espectáculo, citando como principal motivo las constantes críticas y la supuesta humillación que sufrió por parte de Ema Pulido durante su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy.

“No teníamos por qué haber salido José Luis y yo. Lo hicimos increíble, hemos crecido muchísimo, pero desafortunadamente eso no lo dicen los jueces”, afirmó.

En sus declaraciones, Durante señaló directamente a Pulido: “Qué lástima que una mujer humille a otra mujer. Me quedé callada por respeto, pero hasta donde pudo, me humilló”.

También describió el programa como un “circo” con el que no estaba de acuerdo, lo que refuerza su decisión de alejarse de la televisión.

Aunque reconoció no ser experta en baile, Paola destacó que su experiencia en este tipo de programas le dejó claro que no son para ella: “No soy chica reality. No puedo con esto”.

Finalmente, anunció que se dedicará a actividades completamente diferentes, como pintar y pasar tiempo con su familia.

“Es tiempo de regresar a mi casa, dedicarme a mi hija y mis conferencias”, concluyó.