Pandillas en Abastos, operativos activos

La Dirección de Seguridad Pública Municipal sólo tiene un reporte concreto de presencia de pandillas en la colonia Abastos de esta ciudad, en tanto que los operativos que se desarrollan para disuadir estas conductas se despliegan en toda la ciudad, con una atención especial en el sector suroriente, donde la concentración de zonas de alta marginación es mayor.

El titular de la corporación, comisario César Perales Esparza dijo que se está aplicando la inteligencia policial para identificar al o los supuestos líderes de esas pandillas, y en caso de confirmar dichos reportes, se va a actuar como corresponde, además de que se informará debidamente a los vecinos de esa colonia para que estén al tanto.

“Que tengan la seguridad de que estamos actuando y pronto si es verídica la información, serán detenidos”, según indicó.

Sobre la posibilidad de levantar un registro o padrón de pandillas, como mencionó el director de Seguridad Pública del Estado, Federico Fernández Montañez, el director de la Policía Municipal destacó que, de antemano, la corporación desarrolla distintas estrategias para inhibir las conductas delictivas, que es la tarea principal.

Según refirió, cuando se realiza una detención se revisa la posibilidad de que el sujeto utilice sustancias y cuáles; también se trata de identificar marcas, señales o apodos que lo puedan ligar a una pandilla que comete ilícitos en un territorio determinado.

Hasta ahora, no se ha detectado una situación de ese tipo, al señalar que no sólo es la vestimenta, sino que tiene que haber una conducta delictiva de por medio, pues según consideró, una pandilla como tal no implica algo negativo, pero se le ha dado esa connotación por lo que ocurría hace tiempo.

Durante el operativo que se desplegó la noche del jueves en la colonia La Dalia, por ejemplo, no se identificaron pintas de la supuesta pandilla de “Los Vagos”, ni algún otro patrón que pudiera referir la existencia de estos grupos, en relación con los lamentables hechos en que dos personas perdieron la vida tras un enfrentamiento violento, y cuyos participantes habían consumido bebidas alcohólicas horas antes.

Otro ejemplo es lo ocurrido al término de los festejos del Halloween, cuando se detuvo a 37 menores de edad que cometieron actos vandálicos e incluso dañaron una patrulla de la corporación, aunque ninguno era integrante de pandillas.

Por otra parte, aclaró que las riñas comunes que se presentan en los barrios o colonias no se pueden atacar como enfrentamientos de pandillas, sobre todo si no se tiene un patrón de identificación ni antecedentes de conductas delictivas, como ya se refirió.

Perales Esparza señaló que operativos como el que se desplegó la noche del jueves, cuentan con la participación de los tres niveles de gobierno y serán de carácter permanente, pues arrojan datos que se pueden trabajar en inteligencia para detectar todo tipo de conductas fuera de la ley.

Señaló que aunque se desarrollarán por toda la ciudad, hay una atención especial en el suroriente, donde hay un mayor número de colonias consideradas de alta marginación, y donde las alternativas para los jóvenes son escasas.

Refirió que en el caso particular de La Dalia, acudieron también la Subsecretaría de Proximidad Social de la SSP y el área de atención a la violencia contra la mujer, para una atención integral a la problemática.