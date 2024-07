Pancheri, más mexicano que los nopales

Hace 13 años tomó sus cosas y voló a Tierra Azteca, procedente de su natal Argentina, sin saber que se volvería más mexicano que los nopales o el mole.

Horacio Pancheri se ha abierto camino en el mundo del entretenimiento en la República Mexicana, nación con la que se encuentra tremendamente agradecido, así lo hizo saber en entrevista con El Siglo de Torreón, en la que también habló de su labor en Papás por conveniencia, a estrenarse en octubre próximo por Las Estrellas y de su relación con el maestro lagunero, René Pereyra.

"Amo y disfruto día a día estar en México. Ya es mi casa. Me encanta ir a Argentina para ver a mi gente, pero vuelvo porque aquí está mi lugar.

"Jamás iba a pensar que por allá de 2012, cuando llegué a este país con una mochila y una maleta buscándome la vida, más de 10 años después iba a estar donde estoy... trabajando, casado, con familia, con salud", comentó.

Con una alegría que desbordaba en la llamada telefónica, añadió que se encuentra enamorado de esta colorida tierra.

"Estoy enamorado de la Ciudad de México, de todo el país, de la cultura, de la comida; es más, ya soy más mexicano que los nopales o el chile. Les cuento que también aquí ya pude vivir las navidades con frío porque en Argentina las fiestas decembrinas se pasan en short y playera por el calor", relató.

NOCIONES DE LA LAGUNA

El actor mencionó que tiene nociones de la Comarca Lagunera gracias a René Pereyra, quien fuera uno de sus maestros de actuación.

"Torreón conozco por todo lo que me ha hablado René, me ha dicho maravillas de su ciudad. No conozco, así que tengo la asignatura pendiente de ir a la Comarca", contó.

Luego de mencionar su deseo por venir a estas tierras, Horacio se mostró emocionado de que la productora Rosy Ocampo lo llamara de nuevo, ahora para ser parte de la telenovela, Papás por conveniencia.

"Estoy feliz de volver a laborar con Rosy. Ya estamos grabando desde hace tres meses. El estreno será en octubre. La gente disfrutará una vez más de una historia de Ocampo, experta en los melodramas", manifestó.

En la historia protagonizada por José Ron y Ariadne Díaz, Pancheri encarna a "Dámaso Rivera", un coach de vida atrevido, "fashion" y que esconde varios secretos.

"Aparece desde el capítulo primero. Tiene una situación particular con 'Aidé' (Díaz). Según él, es muy espiritual. Su nuevo y gran proyecto es un centro holístico en Tulum de súper lujo, para el que está buscando inversionistas. Asegura verle siempre el lado espiritual de la vida, o al menos, eso vende, porque, en realidad, oculta muchas cosas", detalló.

PAPEL COMPLEJO

Consideró el entrevistado que "Dámaso" es un papel complejo que espera, lo haga crecer y sea del agrado de la gente.

"Espero que la trama les guste y mi personaje también. Sé que van a odiar y a amar a la vez a "Dámaso". Ojalá que en octubre vean la novela y la audiencia se enganche de cada capítulo", manifestó el actor.

Papás por conveniencia tendrá dosis de nostalgia porque participan actores que se dieron a conocer de niños justo en producciones de Rosy Ocampo como Daniela Luján, Martín Ricca, María Chacón y Miguel Martínez; Horacio dijo que esto le dará un plus a la historia.

"Recién hablaba con Martín, es muy buena onda. Hay muchos de esos actores que sé que fueron un éxito con sus novelas y qué mejor que tenerlos a muchos de ellos reunidos".

Aseguró Horacio que en la telenovela en cuestión habrá muchos valores y se resaltará la importancia de la familia como núcleo de la sociedad.

"Siempre que Rosy hace este tipo de proyectos, deja mensajes muy importantes a través de la familia. Ella siempre toca temas como el acoso, el bullying. Estamos viviendo en un mundo muy violento, así que necesitamos historias positivas".