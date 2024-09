Padres de los 43 normalistas señalan que AMLO se va manchado por no hacer justicia

Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de mentirles, traicionar su palabra y proteger al Ejército en las investigaciones para esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Al reunirse con integrantes del Movimiento Social Amplio en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con motivo del décimo aniversario de la tragedia, los familiares de los desaparecidos afirmaron que el mandatario termina su sexenio manchado por no haber cumplido su promesa de hacer justicia y castigar a los responsables de la desaparición de los estudiantes de la Normal "Isidro Burgos".

María Magdalena Maestro Olivares, madre del estudiante Antonio Santana Maestro, dijo que es falso que el pueblo está contento, como dice el presidente de la República.

"Le vamos a demostrar, con el apoyo de todos ustedes, que no estamos contentos, que necesitamos esa verdad, esa justicia que no nos llegó en este sexenio y que se va manchado. Se va manchado porque a nosotros nos deja esta herida todavía que sangra. Nos deja tristes, nos deja enojados, nos deja llorando por nuestros hijos. Y le vamos a demostrar al rato a este pinche gobierno, que sí estoy enojada, porque era la esperanza. Era la esperanza".

"Cuando él inició su sexenio, era la esperanza porque él dijo que iba a castigar a los culpables, a los responsables, así fuera el Ejército. Y ahora resulta que no. Ahora resulta que no, que no tiene nada que ver".

"¿Cómo es posible? ¿A poco aquella noche estaban de vacaciones? No, ellos siempre están ahí en Iguala. Ni modo que no se hayan dado cuenta. Que según por omisión, que no se dieron cuenta y estarían durmiendo. No, fueron culpables", aseguró.

La madre de familia afirmó que López Obrador logró llegar a la Presidencia de la República "gracias a nuestra lucha. De ahí se colgó".

Los padres de los 43 exigieron la entrega de los 800 folios que la Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado a dar.

Isidoro Vicario Aguilar, del equipo de abogados, destacó que este es un caso emblemático de violaciones de derechos humanos. "Hoy se cumple una década y no tenemos avances".

"Les queremos decir pues que estamos lejos aún de saber la verdad. Y durante también esta década que ya hoy se está cumpliendo los padres y madres tuvieron que caminar cuesta arriba, tuvieron que luchar contra vientos y mareas, tuvieron que enfrentarse mentiras tras mentiras de las autoridades", lamentó.

Tras defender la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), subrayó que lo único que quieren los padres de los 43 es verdad y justicia y no tienen ningún interés político.

"La exigencia hacia el Ejército es clara porque tiene información, porque tuvo participación antes, durante y posterior a los hechos. Esa ha sido la exigencia de los padres. No tienen otro interés ajeno más que saber la verdad de lo que ocurrió el 26 de septiembre", enfatizó.