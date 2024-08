Padres de Jared Vallejo piden la intervención de otras instituciones que logren dar con su paradero

¿Dónde está Jared?, se pregunta Janeth Adame, madre de Pablo Jared Vallejo, desaparecido desde el 30 de julio cuando se dirigía a Químicas del Rey, esto al asegurar que no hay indicio alguno que indique que su hijo estuvo en la escena en donde se mantiene su búsqueda, en donde solo se ubicó la camioneta pero nunca una pisada.

Así lo manifestó la madre de familia , durante un plantón que realizaron este martes en Plaza Mayor en el que participaron familiares, amigos y vecinos del municipio de Tlahualilo que se han sumado a las labores de búsqueda.

Y es que los más trabajos se llevan a cabo en los límites del municipio de Sierra Mojada, Coahuila y Tlahualilo por el lado de Durango.

“Yo estoy muy inconforme por el hecho de qué cuando llegamos la Fiscalía Coahuila traía las cosas que se encontraron como evidencia de mi hijo, bajan de su camioneta van y las plantan para tomar fotos; en este momento pedí, exijo las pisadas de mi hijo por qué no me acordonase lugar yo no soy policía pero lo que he visto”, comentó molesta la madre de Jared.