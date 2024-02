Padres de familia toman escuela secundaria estatal

Padres de familia tomaron ayer la escuela secundaria del estado, Santiago Lavín Cuadra, de Gómez Palacio, para denunciar que en los últimos cinco años, ha habido supuestos malos manejos de sus aportaciones voluntarias por parte de la dirección y de algunos integrantes de la mesa directiva del ciclo escolar pasado.

El plantel fue cerrado en punto de las siete de la mañana, debido a que las autoridades educativas no han atendido esta problemática, que impacta negativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. En esta escuela hay poco más de 500 estudiantes en el turno matutino.

Aseguran que por falta de mobiliario hay estudiantes que toman las clases de pie, que los sanitarios están en pésimas condiciones y que no hay ni papel higiénico, que las aulas tienen vidrios rotos y que no hay ni ventiladores. Señalaron que supuestamente hay docentes como el hijo del director, que se encuentran en la nómina pero que no asisten a su centro de trabajo.

"Personal docente se ha acercado a decirnos del mal manejo qué hay en la secundaria pero desgraciadamente no quieren hablar porque no quieren perder su empleo. Queremos saber dónde está nuestro dinero, dinero que es de la escuela para mejoras de ella por el bienestar de nuestros hijos. Queremos que nos entregue cuentas y se vaya".

Los quejosos estuvieron acompañados por un grupo de docentes y desde temprano, colocaron candados y pancartas en los accesos principales que dicen: "¿Dónde está el dinero de nuestras aportaciones de los últimos cuatro años?", "Basta de que el jefe de secundarias, de participación social y Subsecretaría protejan la corrupción", "Basta de amenazas a padres y maestros por exigir rendición de cuentas" y "No queremos maestros que cobran pero no trabajan".

Piden un informe de ingresos y que haya una mesa directiva integrada por padres y madres de familia y no con personas externas al plantel. También exigen la destitución del director Maurilio Guerrero Rivera y de la contralora Gabriela Enríquez Flores.

Al lugar arribaron elementos de Tránsito y Vialidad y los quejosos dijeron que no liberarán la escuela hasta que acuda el secretario de Educación de Durango, José Guillermo Adame Calderón o el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal.