Pachuca no puede con el Real Madrid en la Copa Intercontinental | FOTOS

El marcador se cerró al 84', cuando el VAR señaló un penal tras una falta de Oussama Idrissi sobre Lucas Vázquez . Vinicius Jr , reciente ganador del premio The Best de la FIFA, convirtió desde los once pasos para sellar el 3-0 definitivo.

Doha (Qatar), 18/12/2024.- Rodrygo (R) of Real Madrid and Elias Montiel of CF Pachuca in action during the FIFA Intercontinental Cup 2024 final match between Real Madrid and Pachuca in Lusail, Qatar, 18 December 2024. (Catar) EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL