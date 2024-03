Otorga Congreso del Estado de Durango Medallas Hermila Galindo a 3 mujeres

El Congreso del Estado de Durango otorgó la Medalla al Mérito "Hermila Galindo" a tres mujeres: Amparo Rojas Rivera, Beatriz Eugenia Galindo Centeno y Martha Elena Webb Moreno siendo esta última una gomezpalatina.

La Comisión Especial de Evaluación es presidida por la diputada, Sandra Lilia Amaya Rosales, y tiene como secretario de la misma al diputado, José Ricardo López Pescador. Como vocales se desempeñan los diputados Alejandro Mojica Narváez, Verónica Pérez Herrera y Alejandra del Valle Ramírez.

Los integrantes de la Comisión Especial de Evaluación, se reunieron en sesión ordinaria el día 27 de Febrero de 2024, a efecto de aprobar el Acuerdo por el que se emitió la Convocatoria y Bases para la entrega de la Medalla al Mérito Hermila Galindo.

El Congreso del Estado concede la Medalla Hermila Galindo en reconocimiento a mujeres destacadas del Estado de Durango, que se distingan o se hayan distinguido por su trabajo, servicio y/o contribuciones en favor de las mujeres, por defender los derechos humanos de las mujeres, por promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y por el impulso de la participación de las mismas en los ámbitos económico, político, científico, artístico, cultural, deportivo.

Se distinguió a Amparo Rojas Rivera por su destacada trayectoria en materia de salud.

A Beatriz Eugenia Galindo Centeno por su destacada trayectoria en el servicio público y su compromiso inquebrantable con la justicia, la igualdad de género y la promoción activa de los derechos de las mujeres.

Y a la gomezpalatina Martha Elena Webb Moreno por su impacto significativo en la educación y la cultura de niñas, adolescentes y mujeres del Estado.

A continuación la semblanza de estas mujeres que reconoció el Estado.

Martha Elena Webb Moreno

Martha Elena Webb Moreno, nacida el 21 de junio de 1963, es una destacada educadora y activista social en Durango, cuyo trabajo y dedicación han impactado significativamente en la promoción de la igualdad de género y los derechos humanos, a través de sus aportaciones en la educación de calidad y la cultura.

En 1994, La C. Martha Elena Webb Moreno, fundó el Colegio Kid's Place (luego renombrado a San Roberto) en Gómez Palacio, creando un espacio educativo inclusivo y de vanguardia. Bajo su liderazgo, el colegio se ha comprometido no solo con la excelencia académica, sino también con el crecimiento emocional y social de sus estudiantes, incluyendo aquellos con necesidades educativas especiales como parálisis cerebral, síndrome de Down, TDAH y autismo. Este enfoque inclusivo ha fomentado un ambiente de empatía y respeto, permitiendo a todas y todos los educandos desarrollar su potencial.

Martha Elena Webb Moreno, ha sido una firme defensora de los valores de libertad, honestidad y responsabilidad, inculcando estos principios en sus estudiantes y en la comunidad. Ha extendido su impacto a través de significativas contribuciones sociales y culturales, incluyendo la donación de obras emblemáticas como el monumento al Padre en la Plaza Principal de Gómez Palacio y un reloj solar analemático.

Su compromiso con la igualdad de género es evidente no solo en su práctica educativa; sino también en su apoyo a iniciativas culturales y de inclusión social, que influyen en la construcción de una mejorada identidad y el espíritu de los duranguenses. Su labor en favor de la formación integral de las nuevas generaciones y su defensa de la cultura han establecido a Martha Elena como una figura clave en la promoción de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y en el impulso de la participación femenina en diversos ámbitos.

La Mtra. Martha Elena Webb Moreno simboliza el espíritu de la Medalla “Hermila Galindo”, siendo un modelo a seguir y una fuente de inspiración para quienes luchan por la igualdad y la justicia social.

Amparo Rojas

La Dra. Amparo Rojas Rivera, nacida en San José de Gracia, municipio de Canatlán, Dgo., el 13 de junio de 1956, es una figura destacada en el ámbito de la salud y la defensa de este derecho a favor de las mujeres en el Estado de Durango. Su compromiso con la igualdad y bienestar de las mujeres, se evidencia a lo largo de su extensa y fructífera carrera.

Graduada en Medicina por la Universidad Juárez del Estado de Durango y con una Maestría en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública, la Dra. Amparo Rojas Rivera ha combinado su conocimiento médico con una profunda comprensión de los problemas de salud pública que afectan a la sociedad duranguense y a las mujeres.

A lo largo de 32 años en la Secretaría de Salud del Estado de Durango, fungió como Coordinadora

Médica Jurisdiccional, en la Jurisdicción Sanitaria #3 de Santiago Papasquiaro; en donde, la Dra. Rojas Rivera implementó diversos programas de salud reproductiva y estrategias de cobertura sanitaria, que han beneficiado directamente a las mujeres de su jurisdicción. Esta etapa de su carrera, es evidente, su dedicación incansable por promover el derecho a la salud de las mujeres en Durango; especialmente en temas de salud reproductiva.

Además, fungió como responsable del consultorio médico del DIF Municipal en Santiago Papasquiaro a lo largo de 6 años, brindando servicios de consulta externa. En esta etapa de su carrera, destacó su labor y compromiso para cubrir necesidades de salud de las familias, contribuyendo significativamente a mejorar su bienestar y calidad de vida.

Cabe destacar, su papel como perito médico legista y como catedrática de medicina legal; lo que también refleja su esfuerzo por fomentar e incidir en un entendimiento profundo sobre los derechos y la integridad de las mujeres en el ámbito legal y de formación médica.

A su vez, destaca su participación, como socia fundadora del Colegio de Médicos del Estado de Durango, Capítulo Santiago Papasquiaro. Además, fue socia fundadora del Hospital del Centro de Santiago Papasquiaro Durango. Así mismo, cuenta con una activa participación en diferentes organizaciones de la sociedad civil en el ámbito médico, tal como la Asociación de Salud Pública en el Estado de Durango, en el Colegio Médico de Durango, entre otras.

Los diversos cursos, seminarios y talleres que ha realizado e impartido, en temas como orientación sexual, planificación familiar, lactancia materna, prevención y control del cáncer cérvico uterino, entre otros, ponen de manifiesto su dedicación a la educación continua y a la mejora de los servicios de salud para las mujeres.

La Dra. Amparo Rojas Rivera representa el espíritu de la Medalla “Hermila Galindo” a través de su trayectoria profesional enfocada en el avance y protección de la salud de las mujeres. Su dedicación a la salud, educación y derechos de las mujeres en Durango la hacen merecedora de este reconocimiento.

Beatriz Eugenia Galindo Centeno

Beatriz Eugenia Galindo Centeno cuenta con amplia y destacada trayectoria en el servicio público; siempre desempeñando un papel fundamental en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, tanto en el Estado de Durango y a nivel nacional desde su ámbito laboral. Al respecto, la Comisión da cuenta, que formó parte del grupo interinstitucional para impulsar ante el Senado y la Cámara de Diputados, reformas al marco legal, que otorgan certeza jurídica a las autoridades administrativas y jurisdiccionales encargadas de prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia Política en contra de las Mujeres. Además, participó en trabajos para la elaboración y formalización del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, y ha implementado acciones y medidas para la difusión y capacitación en materia de Violencia Política.

Como Jefa del Departamento Jurídico de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Durango y como Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Judicial de Durango, ha demostrado un compromiso excepcional con la justicia y la igualdad entre hombres y mujeres.

En este mismo sentido, en su papel de Consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), como Magistrada de la Segunda Circunscripción Plurinominal Electoral y como Magistrada Presidenta de la Sala Regional Monterrey, Beatriz Eugenia Galindo Centeno, ha aportado su experiencia y conocimiento para reforzar la integridad y la transparencia en el proceso democrático, enfocándose en todo momento a promover la perspectiva de género y la participación política de las mujeres. Con su participación en el Poder Judicial como Magistrada, Jueza, Secretaria y Proyectista, entre otros puestos, adoptó posiciones de liderazgo que aportaron perspectivas únicas en la toma de decisiones que favorecieron a las mujeres.

La participación activa de la C. Beatriz Eugenia Galindo Centeno en foros, conferencias y como catedrática, tanto a nivel nacional como internacional, así como sus publicaciones en temas como la paridad de género y la violencia política contra la mujer, destacan su liderazgo y compromiso con los valores que la Medalla “Hermila Galindo” busca reconocer. En este sentido, la C. Beatriz Eugenia Galindo Centeno, implementó acciones y medidas para la difusión y capacitación en materia de Violencia Política, e impulsó y dirigió el Foro Internacional ¨Análisis y Estereotipos de Género en los Medios de Comunicación¨.