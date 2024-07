Osmar Olvera aspira a la gloria en clavados en Juegos Olímpicos de París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024, que se celebran del 26 de julio al 11 de agosto, son el evento deportivo más esperado del año, y México tiene grandes expectativas de medalla.

Osmar Olvera, un joven mexicano que participará en los clavados. Tras debutar en Tokio 2020 como el atleta más joven de su delegación, regresa al escenario olímpico con el título de campeón del mundo y grandes aspiraciones de medalla.

La historia de Osmar Olvera, clavadista en París 2024

"No me imagino la vida sin clavados", confiesa Osmar Olvera a Olympics.com. Desde sus primeros recuerdos, Osmar ha estado ligado al agua. "A los 2 años ya sabía nadar, ya que mi abuela tiene alberca en su casa, entonces desde muy pequeño me encantaba nadar", rememora.

Fue su tío quien, al notar el talento natural de Osmar para el agua, lo llevó a una prueba en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CENAR). A los cuatro años, Osmar ya estaba entrenando en clavados, deporte del cual se enamoró desde el primer día.

Un talento innato

El amor de Osmar por los clavados se combinó con un arduo entrenamiento y la inspiración de grandes referentes mexicanos como Joaquín Capilla, Fernando Platas, Jesús Mena, Germán Sánchez y Alejandra Orozco. Alejandra, con quien ahora comparte selección nacional, fue una de sus grandes inspiraciones. "Así fue como yo me motivé: viendo ganar a Ale Orozco y a Paola Espinosa su medalla de plata en Londres; viendo ganar a Germán y a Iván García su medalla de plata; a Laura Sánchez, su medalla de bronce", recuerda Osmar.

De promesa a realidad

Con solo 17 años, compitió en sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Ahora, como campeón del mundo tras su victoria en el Mundial de Doha 2024, llega a París 2024 con grandes expectativas y el peso de las medallas olímpicas en su espalda.

"Antes era la promesa y creo que ya lo veo como que soy una realidad. Dicen que lo fácil es llegar y lo difícil es mantenerse, entonces ahorita lo que sigue es mantenerse y seguir entrenando, que todavía hay cosas por mejorar", admite Osmar.

¿Qué esperar de Osmar Olvera?

Osmar tiene claro su objetivo: "Me veo logrando todas mis metas, todos mis sueños y, seguir disfrutando de lo que hago, de los clavados, yo creo que en diez años a lo mejor también".

Para Osmar Olvera, los clavados no solo son una pasión, sino una forma de vida. Con su participación en París 2024, Osmar no solo busca medallas, sino también inspirar a la próxima generación de atletas mexicanos.

Con información de olympics.com/