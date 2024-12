Óscar García Junyent es nuevo director técnico de Chivas

Oficialmente, las Chivas de Guadalajara tienen nuevo entrenador en su banquillo.

La salida de Fernando Gago del conjunto rojiblanco dejó a un Chivas muy desconcertado mientras se preparaban para la fase del Play-In, además de que el entrenador argentino dejó a los rojiblancos en términos polémicos, pues en redes también fue acusado de dejar completamente "destruido" la propiedad que rentaba.

Esto causó un quiebre total en las Chivas, quienes lograron remar contracorriente e instalarse en la siguiente fase de la fase regular, donde no tuvieron suerte al ser derrotados por su acérrimo rival, el Atlas, por lo que un cambio de estratega era lo primero que pedían los aficionados del Rebaño Sagrado.

Es aquí donde el entrenador español entra en la ecuación, pues Óscar García Junyent fue anunciado como el nuevo director técnico del Rebaño en un video publicado por las Chivas en redes sociales.

En dicho material audiovisual, se observa al técnico español convivir con figuras como el mismísimo Johan Cruyff, mientras asegura que le gustan los retos sea en el país que sea.

"¿Que si soy un trotamundos? no lo sé. Es que me apasionan los retos. Cada liga, cada equipo, cada país en el que he dirigido, me ha dado el bagaje para conocer muchas facetas de este fantástico deporte"