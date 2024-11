Oscar Duarte confía en ganar en Arabia

- Con la llegada de los promotores Pepe Gómez y el lagunero Memo Rocha, el boxeador radicado desde años atrás en la Comarca Lagunera, Óscar Duarte Jurado, se declaró listo en Riad, Arabia Saudita, para su confrontación del próximo sábado ante el nacionalizado ruso Botirzhon Ahmedov, en pelea señalada a 10 asaltos en peso Superligero.

Posando con el fondo de una escenografía muy acorde al milenario lugar, el "Migraña" Duarte, con récord de 27 victorias, 2 reveses, un empate y 22 noqueados, envió su mensaje de confianza ante el cercano desafío.

"Me siento bien, me enfoqué en mi entrenamiento, entrené muy duro para esta pelea y listo para estar aquí en Riad, listo para todo. Me considero un mejor peleador (luego de mi última pelea con Joseph Díaz); yo creo que cada pelea te forja para bien, como digo, mi enfoque siempre está en mejorar, soy un mejor peleador que la pelea pasada contra 'Jo Jo' Díaz", finalizó.

EL EVENTO

La gala denominada "Noche Latina", es presentada por Turki Al-Alshikh, un jeque originario de Arabia Saudita y asesor de la Corte Real del Reino de Arabia Saudita, donde tiene el rango de ministro, funge además como presidente de la Autoridad General de Entretenimiento.

Turki Al-Alshikh sumó esfuerzos con las promotoras "Golden Boy Promotions", de Oscar de la Hoya; "Boxxer", de Benjamín Shalom; "Cancun Boxing", que preside Pepe Gómez; y "Boxing Time Promotions", de Guillermo Rocha para hacer realidad este evento que posiciona el nombre de Cancún en ese lejano país, que está sorprendiendo al mundo con la diversidad de eventos de enorme nivel que presenta.

La "Noche Latina" Será transmitida a todo el mundo a través de la señal de DAZN y cuenta con la anuencia de la Comisión de Regulación Atlética de Mohegan Tribe.

La contienda estelar será protagonizada por el sinaloense Gilberto "Zurdo" Ramírez, quien enfrentará al británico Chris Billam-Smith por la corona de peso Crucero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Además, el atractivo cartel, presenta el choque entre el mexicoamericano José Carlos Ramírez y el estadounidense Arnold Barbosa en peso Superligero a 12 episodios.

El mexiquense William "Camarón" Zepeda buscará conquistar el campeonato mundial interino de peso Ligero que avala el Consejo Mundial de Boxeo al rivalizar con el estadounidense y ex campeón mundial Tevin "2X" Farme, en duelo señalado a 12 rounds.

El puertorriqueño Óscar "Pupilo" Collazo enfrentará al invicto tailandés Thammanoon Niyomtrong por el cetro de peso Mínimo de la OMB.

Y, el prospecto árabe Ziyad Almaayouf chocará con el mexicano Juan Carlos Ramírez García en contienda de peso Welter marcada a 6 capítulos.