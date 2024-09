Óscar de la Hoya reprende contra aficionados que pagaron para ver pelear al Canelo Álvarez

La pelea del "Canelo" Álvarez generó una alta expectativa entre los aficionados, pues además de haberse celebrado en el marco de la Independencia Mexicana, también revivió una rivalidad que existía entre los pugilistas mexicanos y puertorriqueños.

El combate entre el Canelo Álvarez contra Edgar Berlanga fue muy bien recibido por los usuarios en redes sociales, algunos de ellos destacaron la explosividad del puertorriqueño para conectar los golpes, mientras que otros hicieron hincapié en la defensa y reflejos del Canelo para aguantar los sólidos golpes por parte de Berlanga.

A diferencia de otros combates, otros internautas aseguraron que el útlimo combate del Canelo fue muy parejo, sin embargo, la mayoría de ellos le dio el gane al mexicano, no obstante, una figura deportiva que no está contenta con el combate del nacido en Jalisco fue Óscar de la Hoya, el expromotor de Saúl Álvarez que no dudó en utilizar las redes sociales para reprender en contra de los fans que compraron un boleto para verlo.

"Te lo dije. Deberías haber ahorrado el dinero que tanto te costó ganar, ZzzZzz", escribió de la Hoya.

Usuarios reaccionan a las declaraciones de Óscar de la Hoya

Los comentarios a raíz de la publicación no se hicieron esperar, usuarios mostraron su enojo ante las declaraciones de Óscar de la Hoya y le respondieron diciéndole todo lo contrario, donde aseguraron que el combate fue explosivo, emocionante y cumplió con su objetivo principal.

"No estoy de acuerdo, fue entretenido y una buena clínica para nosotros, los verdaderos fanáticos del boxeo", "Fue mucho mejor que UFC, Berlanga es un luchador", "Oscar, entiendo que odies a Canelo, pero respaldar un deporte que va en contra del boxeo... no, hombre, no me gustas por eso.", "No, esta fue una pelea buena y entretenida", son algunas de las opiniones que se leen en "X" (antes Twitter).