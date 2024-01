Óscar Burgos pide perdón a Alex Montiel por exhibir presunta infidelidad

El nombre del youtuber Alex Montiel, mejor conocido como “Escorpión Dorado” vuelve a ser tendencia en las redes sociales. Y es que Oscar Burgos reveló al exintegrante de “La Casa de los Famosos”, Poncho de Nigris, que su entonces amigo se encuentra muy enojado con él, al grado de bloquearlo de distintas plataformas.

A pesar de que Montiel y su esposa Dana Arizu salieron a aclarar por medio de un video en canal de YouTube “La Lata”, que ambos mantenían una relación abierta y que podían salir con cualquier persona, parece ser que dichas declaraciones no fueron verídicas, pues Alex sigue molestó con el “Perro Guarumo” y su esposa Carolina Castro por exhibir el supuesto romance que tenía con la presentadora Fabiola Martínez.

Óscar Burgos pide perdón a Alex Montiel por exhibir su infidelidad

A través del canal de YouTube “Viejos Lobos de Mar”, Burgos expresó que el pasado 8 de noviembre él, su esposa, Alex y otros integrantes de su equipo asistieron a un concierto del cantante de corridos tumbados Peso Pluma; lugar donde Carolina Castro comenzó a grabar sin percatarse que el influencer se encontraba junto a Fabiola.

“Carito como todas las chavas se graba, graba a Peso Pluma, me graba a mi. Atrás estaba Alex Montiel con Fabiola, éramos un grupo grande, yo nunca me fijé quién estaba atrás. La neta yo solo me dije si tenía bien arreglado el pelo, y Caro pensó lo mismo si se veía bien."

“Pero esto lo subieron a las redes e hicieron un desmadr* con que le andaba poniendo el cuerno a su esposa, este niño Montiel.”, mencionó

Aunado a ello, recalcó que él no haría nada para perjudicar a uno de sus amigos ni tampoco le gusta andar metido en chismes.

“No ando tratando de hacer nombre a costa de otros, Me conviene ser más amigo de él que quedar mal con él”, expusó.

Burgos, también agregó qué hasta el momento no sabe bien qué fue lo que pasó o qué fue lo que le dijeron a Montiel, ya que se encuentra muy molesto con él. Así mismo, el comediante aprovechó el podcast para ofrecerle una disculpa públicamente.

“Alex Montiel, yo te quiero mucho. Disculpame si tanto Caro, mi esposa y yo cometimos el error de no ver quién estaba atrás, no lo hicimos adrede”, afirmó.