Orquesta Sinfónica de San Pedro ofrecerá concierto en la Casa de la Cultura

En el marco de las fiestas de la ciudad, la Casa de la Cultura; Francisco I Madero, tendrá una presentación especial de la Orquesta Sinfónica Municipal de San Pedro, la cual ofrecerá un concierto este sábado 7 de septiembre.

El evento que promete un excelente momento para disfrutar de la buena música, ya que se presentará un repertorio en homenaje a The Beatles y el público escuchará canciones como; Eleanor Rigby, Something, All My Loving, Penny Lane, Yesterday, Obladi oblada, Yellow, Submarine entre otras.

Bajo la batuta del director Juan Carlos Castro Guerrero, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia musical en este escenario cultural.

Fernando García Castillo, director de Cultura en el Municipio informó que, el concierto forma parte del programa que se preparó con motivo de las fiestas de la ciudad , el cual destacó que se llevará acabo en la sala Sara Pérez, de la Casa de la Cultura Francisco I. Madero, hoy sábado a partir de las 7 de la tarde y la entrada es libre.