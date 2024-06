Orgullo LGBT+: Kim Petras y otras cantantes trans que están brillando en la industria musical

La música no discrimina y prueba de ello es la presencia de varias cantantes trans dentro de la industria musical, quienes han impactado con su talento en diferentes géneros.

Si bien existen figuras que ya forman parte de la industria mainstream como es el caso de Kim Petras, quien es portadora de un premio Grammy gracias a su éxito Unholy junto a Sam Smith, también hay otras artistas que se han abierto camino dentro de la escena indie, así también lo han hecho las artists hispanas y mexicanas.

A continuación te presentamos las artistas trans a las que sí o si tienes que escuchar y aprovechar para celebrar el Mes del Orgullo LGBTIQ+.

Kim Petras

Kim Petras, nació el 27 de agosto de 1992 (31 años de edad), es una cantante y compositora alemana.

Entre 2016 y 2020 trabajó de manera independiente bajo su propio sello, BunHead Records, antes de firmar con Amigo Records y Republic Records en el año 2021.

Es una de las personas más jóvenes en el mundo en someterse a una cirugía de reasignación de sexo.

Desde los 19 años comenzó a grabar música.

En el año 2017 lanzó su primer sencillo titulado I Don’t Want it at All, el cual fue un éxito viral en Spotify, este mismo año llegó el éxito Heart to Break.

Ha lanzado varios EP y Mixtapes como Slut Pop en 2022 y Turn of the Light, Vol. 1 en 2018.

Su álbum debut llegó en 2023, al que nombró Feed the Beast, del cual se desprenden los sencillos Alone y King of Hearts. Ese mismo año estrenó su segundo álbum Problématique.

Este 2024 estrenó su quinto EP, Slut Pop Miami.

Actualmente, es embajadora global de Viva Glam de Mac Cosmetics junto a Danna Paola.

Ha colaborado con artistas como Charli XCX, Sam Smith, Sofía Reyes, Danna Paola, Paris Hilton, David Guetta, Kygo, Kash Doll, City Girls, ALMA y Stefflon Don.

Otras artistas a quien prestar atención:

Jedet

Jedet es una actriz, cantante, celebridad de internet y activista trans española. Nació el 7 de julio de 1992 (31 años de edad), en Gerona España.

Alcanzó la fama gracias a su actuación protagonista como Cristina Ortiz en la serie Veneno, serie por la que obtuvo el Premio Ondas 2020. De esta serie grabó una versión del éxito Veneno pa tu piel, la cual fue el tema principal del drama.

También ha participado como actriz en las series Paquita Salas, Cardo y Mujeres Asesinas.

Como cantante ha lanzado el álbum A los hombres que he tenido que olvidar en 2022 y The Doll recién estrenado este 2024.

Ethel Cain

Ethel Cain es una cantante, productora y modelo, quien está inspirada en la música cristiana y gregoriana, sus letras se enfocan nostálgicos y góticos sureños.

Lanzó su álbum debut en 2022 titulado Preacher’s Daughter, el cual recibió buenas críticas de parte de los expertos.

Fue criada en un contexto sumamente cristiano, aunque a los 12 años se declaró gay y cuando cumplió 20 años se declaró públicamente una mujer trans.

Zemmoa

Zemmoa es una cantante mexicana conocida por su canción Mi amor soy yo, junto a Tessa Ia.

Es una de las figuras de mayor trayectoria dentro de la industria musical del colectivo LGBT+ dentro del mundo de la música en México.

Ha modelado para marcas como Calvin Klein México, Marvin Durán y ManCandy, entre otras.

Ha publicado en total cinco álbumes de estudio.