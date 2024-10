Organizan DIF Rosa para difundir la prevención como herramienta contra el cáncer de mama

En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, se llevó a cabo la tercera edición de “DIF Rosa: Apostemos por la prevención”, organizada por la Administración Municipal y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en sinergia con hospitales y empresas de Torreón, con el objetivo prevenir esta enfermedad y apoyar a las mujeres en la recuperación de su salud.

El evento lo presidió el alcalde Román Alberto Cepeda acompañado por la presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda.

En su mensaje, el edil habló sobre esta fecha y el objetivo que se busca alcanzar.

“El 19 de octubre desde 1988 se destinó como el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, y lo más valioso de esta tierra que es Torreón, que es Laguna, Coahuila y México, es su gente, es lo que nos da identidad, lo que nos da la esencia, y por lo que luchamos, pero dentro de toda nuestra gente, que somos cerca de 800 mil habitantes en Torreón, la mujer ocupa un lugar especial no solamente en el ámbito de la actividad económica, familiar, o en la comunidad de la cual todos somos parte, sino en el desarrollo, en lo que somos y en el futuro de nuestro querido Torreón, de Coahuila y México”, señaló el edil.

El Alcalde agradeció al equipo DIF y a todas las organizaciones y hospitales que colaboran con la causa de la lucha contra el cáncer de mama.

Resaltó que la colaboración, el buen entendimiento y la voluntad de coordinar esfuerzos allanan el camino para alcanzar los objetivos.

“Llegar a cada mujer, no importa la edad pero que tiene un problema de salud, es nuestro compromiso y responsabilidad, y asumimos la responsabilidad de manera coordinada con nuestro gran aliado el Estado, con el gobernador Manolo Jiménez, lo cual es importante”, manifestó.

El Presidente Municipal reforzó su compromiso con las mujeres, y expresó su apoyo a las que hoy se encuentran atravesando una situación como el cáncer de mama.

“No se rindan, sigan adelante, tienen con quien compartir esa lucha, nosotros somos sus aliados, estoy frente a mujeres gloriosas y victoriosas y con mujeres así Torreón siempre seguirá pudiendo”, expresó.

Por su parte, Selina Bremer de Cepeda, presidenta Honoraria del DIF Torreón, agradeció a los invitados especiales que se suman a la causa del organismo este día.

“Nos inspiran a acompañar en su lucha diaria a tantas guerreras de manera cálida, ética y profesional, dando respuesta a una realidad que como mujeres atravesamos en el mundo, y nuestro querido Torreón no es la excepción. Hoy nos reunimos con la finalidad de sensibilizarnos y tener muy presente que no debemos bajar la guardia en el tema del cáncer de mama, estemos atentas autoexplorémonos, hagamos chequeos de rutina, acudamos al médico, hay que tener claro que esta lucha no es solo este mes, es algo que debemos tener presente todo el año, debido a que el cáncer de mama es la causa número uno de muerte en México en mujeres arriba de 25 años, y la segunda en el mundo”, explicó.

Bremer de Cepeda agradeció a cada uno de los colaboradores, empresas, fundaciones, hospitales, médicos y especialistas por hacer posible la entrega de apoyos diversos como ultrasonidos mamarios, pelucas oncológicas, donación de trenzas para elaboración de pelucas y prótesis mamarias, entre otros.

Los apoyos entregados por parte de quienes colaboran con el Municipio y el DIF Torreón en esta causa, consisten en: 50 ultrasonidos mamarios, 30 pelucas oncológicas, 40 microblading de ceja; 137 trenzas para la elaboración de pelucas y 16 prótesis mamarias. Además de revisiones a mujeres para la prevención del cáncer en la unidad móvil de la Dirección de Salud Municipal; 200 mascadas y 35 turbantes, sesiones de sonoterapia, nutrición y mastografías.

Además, exhortó a ser portavoces de compartir la información de prevención y diagnóstico oportuno.

Por parte de las beneficiarias, Laura Mayela Hernández Alba, sobreviviente de cáncer, también agradeció a todos quienes dejan su granito de arena para ayudar a las mujeres que esta pasando por esta etapa que dijo, es un muy fuerte proceso y un cambio de vida del que tardan en recuperarse.