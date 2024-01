'OPPENHEIMER' triunfa en los Globos de Oro

Tras un año de cancelación y problemas en en la industria encabezados por la huelga de Hollywood, los Globos de Oro volvieron con su edición 80, para premiar, como antesala de los Oscar, lo mejor del cine y la pantalla chica.

Bajo la conducción del comediante comediante y escritor estadounidense Jerrod Carmichael, los premios de este año fueron muy diversos y las predicciones se volvieron complejas ante una competencia pareja.

A pesar de ello, en el caso de la pantalla grande, la película que se coronó con el galardón más importante fue; en el caso de las series y documentales, el triunfo fue para "Oppenheimer", el filme que cuenta la historia del físico estadounidense J. Robert Oppenheimer, al frente del Laboratorio de Los Álamos y del proyecto Manhattan que desembocó en la invención de la bomba atómica.

Y es que la cinta se llevó el Globo de Oro a Mejor Director, a cargo del icónico y legendario Christopher Nolan, quien al recibir el reconocimiento habló de la difícil labor de ser director, además de la competencia, pues en esta categoría se enfrentó a Bradley Cooper (Maestro), Celine Song (Past Lives), Greta Gerwig (Barbie), Martin Scorsese (Killers of the flower moon) y Yorgos Lanthimos (Poor things).

"Oppenheimer" también se llevó el Globo de Oro a Mejor actor en manos de Cillian Murphy. "Sabía la primera vez que entré al set de Nolan que sería distinto, tanto mi nivel de concentración como el rigor de filmación, y sabía que estaba en manos de un director único, a quien quiero agradecerle por tener fe en mí. En esta película tuvimos el elenco más increíble y muchos de ellos están aquí, gracias a todos por creer en esta película desde un principio", dijo Murphy al recibir el galardón.

MÁS GRATITUD PARA NOLAN

Minutos después, el filme recibió el premio en la categoría Mejor músico, el cual recibió Ludwig Göransson, quien también agradeció al director. "Trabajar con Nolan fue una experiencia increíble, creo que la manera en la que usa la música en sus películas ha inspirado a muchas personas, así que gracias a todos los músicos que trabajaron en esta película".

Pero la lista de premios para "Oppenheimer" siguió cuando Robert Downey Junior recibió el premio a Mejor actor de reparto por su papel en la cinta, quien también aprovechó para dar las gracias y confesar que aceptar el personaje significó "salir de su zona de confort".

Finalmente, "Oppenheimer" se llevó el premio más importante de la noche: Mejor película, con en el que se consagró como la favorita de los Globos de Oro y la posible ganadora de los Oscar de este año.

"Esto es una sala muy intimidante, me da mucho gusto que hayan reconocido a Chris porque lo que hace no es como lo que alguien más haga, el equipo, todos hicieron lo mejor porque Christopher saca lo mejor de las personas, todos son los mejores", mencionó Emma Thomas, quien además de sera la productora del filme es también la esposa de Christopher Nolan.

MEJORES ACTORES

Las series más premiadas fueron "Beef" de Netflix como la Mejor miniserie y Mejor actriz y actor para Ali Wong y Steven Yeun, respectivamente; "The Bear" con Mejor serie de comedia, Mejor actriz y actor de comedia con Jeremy Allen y Ayo Edebiri; y "The Crown" con Mejor actriz de reparto de serie dramática de televisión para Elizabeth Debicki.

Pero en la pantalla chica sin duda la gran ganadora fue "Succession" con Mejor serie de televisión, Kieran Culkin en la categoría Mejor actor de serie de televisión, Mejor actor de reparto en serie dramática para Matthew Macfadyeni y Mejor actriz en serie de televisión para Sarah Snook.

También se entregó el Globo de Oro a Mejor película animada para "The Boy and the Heron"; Mejor actriz de película (musical / comedia) a Emma Stone por "Poor Things"; Mejor canción original para Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell por el tema "What Was I Made For?"; Logro cinematográfico y de taquilla para "Barbie"; Mejor película de comedia para "Poor things"; y Mejor actriz de película de drama para Lily Gladstone por su papel en "Killers of the Flower Moon".