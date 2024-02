Oppenheimer, Emma Stone y Cillian Murphy triunfan en los BAFTA; conoce el listado de ganadores

Este domingo se llevaron a cabo los Bafta Film Awards, uno de los galardones más codiciados dentro de la industria británica de cine.

La entrega se llevó a cabo en medio de un desfile de grandes estrellas del cine, incluida la presencia de miembros de la realeza como el príncipe William, quien acudió sin su esposa Kate Middleton.

En la ceremonia celebrada en el Royal Festival Hall, en Londres, se contó con la presencia de Ed Westwick, Da'Vine Joy Randolph, Emma Stone, Naomi Campbell y Emerald Fennell, por mencionar algunos nombres destacados.

Entre los triunfadores de lo mejor en el cine, destacan Cillian Murphy como mejor actor, Oppenheimer por mejor película y Emma Stone a la mejor actriz por su trabajo en Poor Things.

Conoce el listado completo de ganadores:

Mejor película: Oppenheimer

Mejor actriz principal: Emma Stone- Poor Things

Mejor actor principal: Cillian Murphy- Oppenheimer

Premio EE Bafta a la estrella en ascenso (votado por el público: Mia McKenna-Bruce

Beca Bafta: Samanta Morto

Mejor director: Christopher Nolan- Oppenheimer

Maquillaje y peinado: Poor Things

Diseño de vestuario: Poor Things

Mejor película británica: The Zone of Interest

Cortometraje de animación británico: Crab Day

Cortometraje británico: Jellyfish and Lobster

Destacada contribución británica al cine: June Givani

Diseño de producción: Poor Things

Sonido: The Zone of Interest

Score: Oppenheimer

Documental: 20 Days In Maripol

Actriz de reparto: Da'Vine Joy Randolph- The Holdovers

Actor de reparto: Robert Downey Jr- Oppenheimer

Guion adaptado: American Fiction

Fotografía: Oppenheimer

Edición: Oppenheimer

Cating: The Holdovers

Película en lenguaje distinto al inglés: The Zone of Interest

Mejor debut de un escritor, director o productor británico: Earth Mama

Película animada: The Boy and the Heron

Efectos especiales: Poort Things

Guion original: Anatomy of a Fall