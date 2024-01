Operativo Especial Coahuila ha dado buenos resultados, cruces de migrantes se mantienen en tres dígitos

A más de un mes de poner en marcha el Operativo Especial Coahuila, tanto autoridades Federales, como del Estado de Coahuila y municipios de la entidad, para atender el flujo migratorio hacia los Estados Unidos; este ha dado buenos resultados, indicó Manolo Jiménez Salinas, Gobernador del Estado de Coahuila, pues las cifras de cruces de migrantes se mantienen en tres dígitos.

Recordó que tal operativo se acordó durante la reunión del pasado 19 de diciembre, que se realizó en las instalaciones de la 47a Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) con sede en Piedras Negras; durante el encuentro que tuvo con Francisco Garduño Yañez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).

Jiménez Salinas recordó que un día antes de esa fecha, las autoridades de la Patrulla Fronteriza en los Estados Unidos de Norteamérica daban cuenta del cruce de más de cuatro mil personas en condición de migración en un solo día, mismas que ingresaron por Piedras Negras al río Bravo para cruzar y llegar a la ciudad de Eagle Pass, Texas.

“El tema de migración es como el tema de seguridad, son dos fenómenos que se parecen en el sentido de que no podemos levantar bandera blanca, no podemos echar campanas al vuelo, no podemos decir que esto ya se controló o se solucionó”, fue lo que manifestó el Gobernador del Estado de Coahuila en torno al citado tema.

Explicó que es un trabajo permanente, de todos los días y manifestó que afortunadamente, los esfuerzos que se hicieron o que se están haciendo con el Operativo Especial Coahuila desde el pasado 19 de diciembre de 2023; han generado una disminución en el flujo de población migrante en tránsito por Coahuila.

“Esa estrategia conjunta es la que nos ha permitido que hoy se mantengan en tres dígitos los cruces, pero eso no quiere decir que se acabó, es un tema que vamos a tener permanentemente y lo he platicado con el presidente; fue de los temas que le comete ahora que vino a la región carbonífera”, señaló Jiménez Salinas.

Estableció que, durante dicha gira también abordó este mismo tema con Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación Federal; estableciendo que todos coincidieron en el tema; inclusive, recordó que en esa gira del Presidente de México, acudió una comitiva del Gobierno de México, integrada por funcionarios de primer nivel, quienes fueron a Washington para darle seguimiento a los resultados de los operativos migratorios.

“Que nos hemos sentido muy orgullosos porque el operativo que han estado poniendo como ejemplo es el de Coahuila”, indicó el Gobernador del Estado de Coahuila.