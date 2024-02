Olivia Rodrigo celebra su cumpleaños con espectacular atuendo

La talentosa cantante Olivia Rodrigo celebró su mayoría de edad compartiendo en su cuenta de Instagram una serie de fotos, luciendo un impresionante atuendo oscuro y un peinado llamativo. En la publicación, expresó: "¡Hoy es mi último día de poder beber a menores de edad (hipotéticamente)!".

Acompañada de sus amigos más cercanos, Rodrigo fue sorprendida con varios pasteles para conmemorar este significativo momento. Las imágenes reflejan la importancia que la vocalista otorga al apoyo y la amistad en su camino hacia el éxito, evidenciando que son un pilar fundamental en su vida.

Con varios premios y reconocimientos, incluyendo Grammy, Awards y MTV, Olivia Rodrigo continúa cosechando éxitos con su álbum 'Sour'. Su reciente canción, 'Can't Catch Me Now', acumula millones de reproducciones en plataformas digitales.

En su 21 cumpleaños, Rodrigo se presenta como una artista lista para enfrentar nuevos desafíos y oportunidades en esta etapa de su vida. Con proyectos en el horizonte, promete contribuciones significativas al mundo del entretenimiento en el presente año. Los seguidores pueden esperar más sorpresas y logros de esta artista.