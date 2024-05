Ola de Calor: Diez escuelas de La Laguna suspenden clases presenciales

En esta temporada de calor, hay diez escuelas públicas de nivel básico de La Laguna de Durango que cambiaron sus clases presenciales a modalidad en línea; ocho de ellas fue debido a que instalaron minisplits con el programa federal La Escuela es Nuestra (LEEN) pero "tronaron" porque previamente no revisaron el calibre del cableado.

El recurso es ejercido por los padres de familia a través de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP's) y se asigna de acuerdo con el número de estudiantes inscritos. Las cantidades van desde los 200 mil hasta los 600 mil pesos.

"Ocho de esas escuelas hicieron la inversión para comprar equipos de aire acondicionado, de climas artificiales, pero no hicieron la modificación adecuada de los sistemas eléctricos y cuando los prendieron, se quemaron los cables. Nosotros estamos llamando a los papás porque es un tema de responsabilidad, no los hizo la persona adecuada, los hicieron gente que no tiene conocimiento y obviamente hay un problema.

El problema de esas escuelas es que les llegó el recurso de La Escuela es Nuestra y alguien le dijo a los papás que ellos eran los dueños del mundo y que no tenían por qué pedirle permiso a nadie ni instrucciones a nadie, nomás que les dieran la credencial de elector y con eso el mundo estaba arreglado y que contrataran a quien quisieran y empezaron los problemas, no había capacidad técnica, eso se tiene que supervisar porque es un tema de ingeniería, no es un tema de política, y pues tronaron todas las cosas", señaló Ulises Adame, subsecretario de Educación en la región.

El funcionario aseguró que al tratarse de recurso federal, los CEAP's tienen instrucciones de no seguir a la estructura educativa estatal. "Tienen instrucciones de no entrar en contacto con nosotros, nada más lo único que les pedimos es que lo hagan bien porque son temas de ingeniería importantes, uno piensa que toda la corriente eléctrica es igual y no es así, los sistemas de aire acondicionado necesitan una capacidad de carga diferente, la necesidad de energía a través del uso de 220 para abastecer los aparatos de aire acondicionado es diferente y están tronando transformadores, cables y escuelas y hay un problema", sostuvo.

Toman clases bajo árboles y techumbre

Recientemente, El Siglo de Torreón informó que el calor extremo en La Laguna y la falta de aire acondicionado en las aulas, obligó que a niños y niñas de la escuela primaria Leona Vicario de Gómez Palacio tomaran las clases bajo los árboles y techumbre del patio escolar; esta medida, se da principalmente en el turno vespertino, donde esta semana se han alcanzado temperaturas de 40 grados centígrados.

La escuela está adherida a LEEN pero como el Comité Escolar ha tenido problemas para extraer el recurso del banco, no han podido renovar el cableado eléctrico para hacer la instalación del nuevo sistema de aire acondicionados.

Adame dijo que los otros dos planteles que se mantienen con educación a distancia tienen problemas con el suministro de agua potable.

El subsecretario indicó que cada una de las escuelas se está tratando de manera individual, dependiendo de su infraestructura.

La instrucción que han dado a los jefes de nivel es que si el plantel cuenta con aire acondicionado, techumbre y agua potable, las clases se impartirán de manera regular. Si no tienen domo, lo que se pidió a los docentes es que suspendan las actividades al aire libre como el recreo. Si tienen conflicto con las techumbres, la energía eléctrica y con el abasto de agua potable, se pueden considerar las clases virtuales.

Tanto para educación a distancia como para el recorte del horario escolar, debe existir un acuerdo previo con los padres de familia y/o tutores de niños, niñas y adolescentes.

Postura

En temporada de calor.

´ Esta semana, el secretario de Educación de Durango, José Guillermo Adame Calderón, dijo que las temperaturas en el estado son muy diversas, por lo que en esta época no hay una disposición igual para las escuelas de educación básica ni tampoco hay indicaciones oficiales de recortar la jornada escolar. ´ 'Lo que sí es que hay la flexibilidad para que las autoridades educativas en cada una de las regiones tomen las decisiones que consideren necesarias', comentó. Dijo que en la región lagunera, la mayoría de los planteles educativos están equipados con aires acondicionados.