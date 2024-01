'Ojo de Halcón' está listo para regresar

Ha pasado un año desde el accidente en el que el actor Jeremy Renner casi pierde la vida, y ese lapso le sirvió no solo para recuperarse de las heridas físicas, sino también a replantearse lo que ha hecho con su vida.

El año pasado no fue fácil para el histrión californiano, quien estuvo trabajando duro en su rehabilitación para recobrar la movilidad y, de hecho, se dejó ver en algunas alfombras rojas acompañado de un bastón, pero todo parece indicar que esto ha quedado atrás y anunció a través de sus redes sociales, como regalo de cumpleaños, que regresará a los sets para filmar la serie The Mayor of Kingstown.

La noticia no solo ha alegrado a los seguidores de "Hawkeye", uno de los personajes del Universo Marvel, sino también al gremio porque se pensaba que el actor podría no regresar a los escenarios dado lo aparatoso del accidente que sufrió y que lo mantuvo al borde de la muerte.

Con 53 años, que cumpli´´o este 7 de enero, el actor retomará su carrera tras la pausa obligatoria y afirma sentirse preparado para el siguiente reto en la tercera temporada de la serie de Paramount +.

Jeremy Lee Renner nació el 7 de enero de 1971 en la ciudad de Modesto, en el estado de California (Estados Unidos), hijo de Lee Renner y Valerie Tague.

Es el mayor de siete hermanos y tiene ascendencia alemana, británica, sueca y panameña.

Desde pequeño mostró interés en la música y aprendió a tocar el piano, la guitarra y la batería.

Estudió en la Fred C. Beyer High School hasta su graduación en 1989 y posteriormente ingresó al Modesto Junior College, donde cursó computación y criminología.

Aunque quería ser músico profesional, comenzó a tomar clases de actuación durante su etapa universitaria. Esto lo motivó a seguir una carrera como actor antes que una como cantante profesional.

