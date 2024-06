Ofrecerán 'sinfónica y rock' para los laguneros

"Metallica…and Symphony for All", un concierto de la Filarmónica de las Américas se presentará en el Teatro Nazas.

Uno de los tributos más espectaculares de todos los tiempos llegará a La Laguna este próximo jueves 20 de junio. Sus intérpretes serán la Orquesta Filarmónica de las Américas, integrada por más de 60 músicos que se adaptarán a los acordes de la histórica banda Metallica.

El espectáculo sinfónico está basado en los arreglos originales del maestro Michael Kamen, quien creo el disco S&M interpretado por los rockeros estadounidenses junto a la orquesta Sinfónica de San Francisco.

El primer concierto se realizó un abril de 1999 y este 2024 están por celebrar el cuarto de siglo desde aquel concierto.

El título de este homenaje sinfónico es un juego de palabras tomando el álbum de Metallica "And Justice for all" y haciendo una apología de Symphony for all, al ser un espectáculo que conjunta "sinfónica y rock para todos".

La Filarmónica de las Américas acumula más de 25 años realizando interpretaciones y ahora encabezarán la producción musical que llegará a Torreón, haciendo un alarde de las docenas de artistas que lo integran para crear la unión de thrash metal y la música clásica.

El conjunto estará de gira por México durante el 2024 y ofrecerá un renovado repertorio compuesto por los clásicos de la banda, incorporando temas extraídos de los álbumes lanzados en las últimas dos décadas.

Lo primero que llama la atención de este espectáculo tras una primera toma de contacto es el hecho de que el trabajo de producción es impecable, muy cuidado y detallista, en especial, el sonido de instrumentos principales como la batería y el sonido contundente y magistral de las diferentes secciones de la sinfónica es simplemente espectacular.

Los temas de Metallica incluyen Master of Puppets, Unforgiven, Nothing else matters, One y Enter Sandman, este último un clásico de gran calibre que sobresale al incluir los arreglos y el sonido especial de la orquesta.

El espectáculo servirá para tener un punto de vista diferente de los éxitos de la banda de rock Metallica y en especial, para echar la vista atrás y recordar aquellos maravillosos años.

Finalmente queda señalar que la venta de los boletos correrá a cargo de puntos de venta Newticket y el precio va desde los 450 pesos hasta los 1050.