Ofrecen rueda de prensa para dar a conocer la 'deuda más grande de la historia' del municipio de Matamoros

“Como la deuda más grande en la historia del municipio”, calificó el alcalde de Matamoros Miguel Ángel Ramírez López los pasivos heredados de la anterior administración, la cual hasta el momento suma más de 70 millones de pesos, ya que en agosto el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les notificó que se tendría que saldar una cuenta por 23.5 millones de pesos por incumplimiento de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que estaban obligados a saldar en una sola exhibición o de lo contrario se corría el riesgo de que se les congelarían las cuentas.

Incluso dijo que tienen conocimiento que la deuda total con el SAT es por 49 millones de pesos y corresponden al impuesto que pagan los trabajadores por su sueldo, y aunque si se les descontó no se depositaron, por lo que están a la espera de que se les notifique, probablemente en diciembre pagar los 26 millones restantes.

Declaró que, ante la gravedad de la situación el próximo viernes se solicitará al Cabildo la autorización para interponer las denuncias necesarias contra el o los funcionarios responsables, aunque el SAT ya solicitó la información necesaria que compruebe la presunta irregularidad en la que se incurrió, la cual podría tipificarse como desvió de recursos, pero eso lo definirá la Auditoria Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción.

Lo anterior lo dio a conocer el edil en una rueda de prensa que se realizó este martes, en la que estuvo acompañado por el tesorero municipal, Efraín Agüero Huitrón y el director de Asuntos Jurídicos, José Manuel Mireles Méndez, ya que dijo es necesario dar una explicación a los trabajadores que fueron despedidos y a los ciudadanos, sobre los ajustes que, desde la quincena pasada se han tenido que hacer, para cubrir esa cuenta de la que extraoficialmente ya se tenía conocimiento desde el proceso de entrega-recepción, pero que hasta agosto el SAT y la Auditoria Superior les notificó.

Ramírez López agregó que, para cubrir esa cantidad se solicitó al Gobierno del Estado un adelanto de participaciones, por lo que repitió los obligó a hacer ajustes en el gasto corriente y que al final se tomó la determinación de despedir a 250 trabajadores de confianza y cancelar ocho obras que se tenían proyectadas, principalmente en los ejidos.

“Me atrevo a decir que es la deuda más grande en la historia que se ha tenido en un gobierno municipal y la cual no pienso asumir la irresponsabilidad de los malos manejos que se hicieron del anterior gobierno, al contrario voy a actuar conforme a la ley, sin tintes políticos, ni revanchismos políticos por que si ustedes se han dado cuenta ahorita no hay ningún proceso electoral es simplemente cumplir con la ley”, advirtió el edil quien insistió que el recorte de personal y de las participaciones, así como la cancelación de las obras es “por culpa de la anterior administración”.

“No tiene que ver con el manejo del presupuesto, esto es derivado de un evento extraordinario y que Hacienda nos notifica que tenemos que pagar ese dinero, el cual no estaba presupuestado por que no teníamos la obligación de tenerlo presupuestado, este es un desvió de recursos y que hoy lamentablemente para mi y los ciudadanos tenemos que pagar por que de lo contrario no se pueden tener ingresos ni un pago correspondiente al gasto corriente”.

El alcalde dijo que, incluso en el proceso de entrega-recepción se detectaron ciertas irregularidades las cuales se formalizaron las denuncias, las cuales dijo avanzan bien ya que las autoridades correspondientes han estado citando a los funcionarios que actualmente ocupan las dependencias señaladas, entre ellas la Tesorería para aportar la documentación o pruebas necesarias.

DEUDA HEREDADA

El tesorero municipal Efraín Agüero destacó que, desde el inicio de la administración se ha pagado 15 millones de pesos, pero la deudas suman 50 millones de pesos, sin contar los más de 20 que les acaban notificar del SAT; ya que el anterior gobierno dejó cuentas por pagar con la empresa PASA (servicio de recolección de basura), Teletec (alumbrado público), con un Parque Solar ( por consumo de electricidad) y hasta una financiera a esta se le debían 2 millones de pesos, ya que los trabajadores solicitaron créditos, cuyos descuentos se hicieron vía nómina pero no se les depositó a la empresa.

Se especificó que, lo que, la Secretaria de Hacienda les cobró el último trimestre del 2020, el semestre del 2021 y están por notificarles del último trimestre del 2021, pero si se considera los conceptos y multas, la cantidad aumentó a 23 millones de pesos, pero repitieron que esperan otra notificación por 26 millones de pesos y si se considerá la deuda millonaria acumulada, con ese dinero se deja de pavimentar unas 60 calles.