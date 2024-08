Ofrece CFE a ambulantes contratos provisionales para que paguen su consumo

La totalidad de las inspecciones realizadas en el operativo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona centro de Gómez Palacio fue a comercios, establecidos y ambulantes, por lo que estos últimos concentraron los cortes, al no contar con medidor ni contrato. No obstante, se les ofrecieron convenios provisionales para que paguen su consumo.

Luis Felipe del Rivero Molina, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Gómez Palacio, dijo que fue una cantidad considerable de revisiones y desconexiones, pues se abarcó la avenida Victoria, donde hay gran cantidad de informales.

En cuanto a los comercios formales, la alteración de medidores fue lo más frecuente que se detectó en los comercios, independientemente de los cortes a los ambulantes, donde la gente solicita la intervención de algún especialista eléctrico para que modifique estos aparatos, les ponen unas resistencias en el interior para que dé una lectura diferente.

El líder de Canaco mencionó que el organismo empresarial está debidamente constituido conforme a legalidad y está del lado del Estado de Derecho, por lo que no se defenderá ni se solapará situaciones que son ilegales. Consideró que se podría interceder o abogar por ciertas situaciones, para que hagan convenios de pago con CFE pero no descuentos, pues la oficina federal no los brinda.

Esto además de solicitar que se restablezca lo antes posible la energía eléctrica y que no duren sin electricidad los comercios, por la afectación económica que se tendría para el negocio y sus empleados.

En total, se hicieron 535 revisiones y se detectaron 279 servicios directos y/o con derivación en la base del medidor que se cortaron; también hubo 157 servicios en los que se corrigió alguna anomalía; en 87 casos se tuvo que proceder a sellar la base para evitar el robo; y se elaboraron 12 contratos nuevos.

Señaló que las cuadrillas en sus recorridos encontraron medidores que no son digitales sino que aún son de los antiguos, análogos, mismos que presentan un desgaste en los engranes y ello puede arrojar una medición diferente, lo que también es una anomalía, pero ajena al usuario.

El operativo se realizó en todo el primer cuadro de la ciudad, de la calle Constitución hasta la Zarco, y de Madero al parque Morelos.

Del Rivero Molina dijo que a los comerciantes ambulantes se les indicó que podían sacar contratos provisionales para que tomen la energía del poste pero que paguen por su consumo.

"CFE no hace diferencia, el que consume debe pagar", indicó.