OFICIAL: Fernando 'Tano' Ortiz es el nuevo técnico de Santos Laguna

Alejandro Irarragorri Kalb, presidente de Santos Laguna, hace oficial la llegada de Fernando "Tano" Ortiz como director técnico de Santos Laguna.

A través de un video en vivo realizado en las redes sociales de Santos, la noticia se hizo oficial.

"Prometí que me iba a sentar en el banco de Santos Laguna, encontrarme de nuevo con la afición que tanto me dio, espero devolver los años de gloria que me dio como jugador, ahora como entrenador.

"Espero crear un Santos competidor, mi cuerpo técnico está comprometido al cien. Estoy Feliz

Ya no veo la hora de estar en la Comarca, esa ciudad que tanto me dio", menciona Fernando Ortiz en el anuncio de su llegada oficial como entrenador de los Guerreros de Santos Laguna.

Como jugador de Santos

Fernando Ortiz, durante su etapas con Santos Laguna, dejó una huella importante gracias a su solidez defensiva y liderazgo en el terreno de juego. Su desempeño lo convirtió en uno de los referentes de la defensa, siendo clave en temporadas donde el equipo buscaba consolidarse en la Liga MX.

En el Torneo Clausura 2008, donde se consagró como campeón de la Liga MX. Santos Laguna derrotó a Cruz Azul en la final con un marcador global de 3-2, y Ortiz tuvo un papel crucial como parte de la zaga defensiva que aseguró el título.

Dicho campeonato marcó un momento icónico tanto en la carrera del jugador como en la historia del club, consolidando su legado con los Guerreros.

Logros de "Tano" Ortiz como director técnico

Como entrenador, Ortiz ha demostrado crecimiento y capacidad para liderar equipos competitivos en la Liga MX. Sus logros más destacados son:

Club América (2022-2023) Lideratos en fase regular : Consolidó al América como uno de los mejores equipos de la liga, ocupando el primer lugar en varias ocasiones y demostrando un estilo ofensivo.

: Consolidó al América como uno de los mejores equipos de la liga, ocupando el primer lugar en varias ocasiones y demostrando un estilo ofensivo. Semifinales en Liguillas: Alcanzó las semifinales en los torneos Apertura 2022 y Clausura 2023, quedándose cerca del título. Monterrey (2023-2024) Protagonismo constante: Mantuvo a Rayados en la pelea por los primeros lugares de la tabla general, mostrando una estrategia sólida y consistente.

Aunque Ortiz aún busca su primer título de liga como director técnico, su trayectoria refleja un ascenso prometedor en el futbol mexicano.

OFICIAL: Fernando 'Tano' Ortiz es el nuevo técnico de Santos Laguna