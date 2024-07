Odín vuelve a Torreón con #Recalculando

Odín Dupeyrón está listo para volver a la Comarca Lagunera, una tierra en donde siempre le va bien y seguramente no será la excepción en su próxima visita.

Este 25 de julio, Odín ofrecerá el monólogo, #Recalculando, en el Teatro Nazas a las 20:00 horas.

El actor habló con El Siglo de Torreón de su visita y ofreció detalles de dicho montaje que le ha dado múltiples satisfacciones.

"Volvemos a Torreón, algo que me da mucho gusto", comentó y cómo no, si cada que viene congrega a cientos de personas.

Dupeyrón manifestó que #Recalculando es uno de los proyectos más recientes de su carrera.

"No es un stand up tal cual, porque no cumple sus reglas específicas como contar chiste tras chiste ni otras cosas, pero sí es un stand up porque al final es un espectáculo de comedia en donde estoy yo solo en escena, no es una obra de teatro porque no es un texto aprendido, es una plática con Odín, porque la gente siempre me había pedido que hablara, y ésta es la oportunidad que me tomé para hacerlo", comentó.

El entrevistado dio a conocer que sus seguidores le pedían que tocara temas variados. Los escuchó, comprendió sus deseos y así nació Recalculando.

"Me pedían que hablara de Dios, que hablara de la vida y en éste específicamente hablo de cómo tenemos que replantearnos la vida, de cómo nos avienta cosas por las que tenemos que volver a recalcular, porque nos trae cosas inesperadas y cómo enfrentarlas, eso es básicamente la base de este trabajo", aseguró.

En la charla, salió a relucir que Odín Dupeyrón ha inspirado a muchas personas con sus ideas y consejos, haciéndoles la vida más llevadera. En ese sentido, él informó qué es lo que lo motiva a él .