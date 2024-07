Odín Dupeyrón tiene una cita hoy con laguneros

Odín Dupeyrón llega hoy a la región con los objetivos de entretener y dejar un mensaje positivo a los laguneros. Este jueves, Odín ofrecerá en estas tierras el show #Recalculando, en el Teatro Nazas, en punto de las 8:00 de la noche.

Se espera que el evento registre una muy buena asistencia, ya que Dupeyrón cuenta con bastantes seguidores en La Laguna, en donde ha traído variados espectáculos.

En una pasada charla con El Siglo de Torreón, el actor mencionó que #Recalculando es uno de los proyectos más recientes de su carrera. “Aclaro que no es un stand up tal cual, porque no cumple sus reglas específicas como contar chiste tras chiste ni otras cosas, pero sí es un stand up porque al final es un espectáculo de comedia en donde estoy yo solo en escena.

“Tampoco es una obra de teatro porque no es un texto aprendido, es una plática con Odín, porque la gente siempre me había pedido que hablara, y ésta es la oportunidad que me tomé para hacerlo”, detalló.

El hijo de Humberto Dupeyrón externó que sus fans le pedían que tocara temas variados. Los escuchó, comprendió sus deseos y así nació #Recalculando, que llega hoy a la Comarca.

“Me pedían mucho que hablara de Dios, que hablara de la vida y en éste específicamente hablo de cómo tenemos que replantearnos la vida, de cómo nos avienta cosas por las que tenemos que volver a recalcular, porque nos trae cosas inesperadas y cómo enfrentarlas, eso es básicamente la base de este trabajo”, contó.

El actor ha dicho en variadas ocasiones que le encanta retornar a la región lagunera. “Volvemos a Torreón, algo que me da mucho gusto”, comentó y cómo no, si aquí es muy querido.