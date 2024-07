Odín Dupeyrón alegra y conmueve a laguneros

De nueva cuenta, Odín Dupeyrón volvió a la Comarca Lagunera.

Este jueves, el hijo de Humberto Dupeyrón regresó a la región para ofrecer #Recalculando, uno de sus más recientes monólogos.

El Teatro Nazas fue el recinto que recibió a Odín, quien se encuentra de gira por toda la República Mexicana.

Decenas de laguneros fueron al evento. Algunos ya habían estado en otros espectáculos de Dupeyrón.

"Me había tocado ver ¡A vivir! y Veintidós veintidós, es la primera vez que me toca #Recalculando, he leído muy buenos comentarios sobre este trabajo de Odín", comentó Moisés Pérez, quien arribó con su hermana al Nazas.

Previo a su presentación en la Comarca Lagunera, el actor dio un adelanto de lo que sería #Recalculando.

"#Recalcuulando no es un stand up tal cual, porque no cumple sus reglas específicas como contar chiste tras chiste, pero sí es un stand up porque al final es un espectáculo de comedia en donde estoy yo solo en escena.

"Tampoco es una obra de teatro porque no es un texto aprendido, es una plática de diversos temas o situaciones que me han ocurrido", comentó.

Pasaditas las 20:00 horas, Odín inició su "numerito", como él mismo llama al evento. Durante dos horas hizo llorar al público, pero de risa, y además lo puso a analizar temas cotidianos.

El artista compartió con los laguneros detalles propios. Contó que desde niño quiso ser actor; sin embargo, tuvo que ahondar en otras actividades como volverse maestro, escritor o productor, y es que la vida misma se lo exigió.

Por medio de bromas y su buen humor, Odín dejó en claro que en ocasiones no podemos aferrarnos a ciertas cosas que idealizamos de nuestro futuro porque el mañana no está escrito y eso se reafirmó con la pandemia de COVID-19.

Después de mover las fibras más sensibles de los laguneros, Odín terminó #Recalculando, no sin antes hacerles estas preguntas: ¿Qué ha sido de nuestra vida? y ¿La hemos vivido como hemos querido?