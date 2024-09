Las películas ochenteras que nunca se olvidan

La década de los ochenta marcó al mundo entero en cuanto a música, cultura, tendencias, despertares sociales y por supuesto el cine. De 1980 a 1989, surgieron varias películas que se volvieron de culto y que por ende jamás han pasado de moda, además de que han generado secuelas como el caso de Beetlejuice o Top Gun, que han visto la luz en fechas recientes.

Top Gun.

En este inicio de semana, le contaremos de algunas, porque la lista es muy grande y necesitaríamos toda una sección completa para detallar cada una de ellas.

En estos días se ha vuelto a poner de moda el fantasma Beetlejuice, y es que Michael Keaton se ha vuelto a disfrazar en la secuela que se estrenará este jueves y que sigue a la primera cinta de 1988 dirigida por Tim Burton y en la que un matrimonio de fantasmas (Geena Davis y Alec Baldwin) contrata los servicios de Beetlejiuce, un especialista en asustar mortales, para que ahuyente a los nuevos propietarios de su hogar.

Beetlejuice.

Y ya entrados en el tema de lo paranormal, recordemos la película de Los Cazafantamas, que vio la luz en 1984 y que se volvió una franquicia que a la fecha sigue generando impacto y, sobre todo, ganancias.

Dirigidos por Ivan Reitman; Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis y Ernie Hudson se transformaron en investigadores de lo desconocido. El aumento repentino de apariciones espectrales en Nueva York será el presagio de la llegada de un peligroso y poderoso demonio que ellos combaten.

En ese mismo año, "Freddy Krueger" se dio a conocer en la película Pesadilla en la calle del infierno, en donde aparece Johnny Depp en sus inicios como actor. Este extraño ser, que fue quemado vivo por molestar a niños, se dedica a matar adolescentes, pero lo hace por medio de pesadillas.

Cuatro años después, la franquicia de Chucky con el estreno de la película del muñeco asesino que causó furor y a la fecha no pasa de moda gracias a su serie que se encuentra en Disney+.

Chucky.

El actor Alex Vincent, quien encarna al que fuera el niño "Andy", estará en el Horror Fest de Monterrey los días 21 y 22 de septiembre próximos.

Tom Hanks tiene un largo currículum, pero hay una película en especial de 1988 que causó sensación y hasta le valió dos nominaciones a los Premios Oscar y el Globo de oro por su personaje de "Josh", un niño que le pide a una máquina de deseos volverse adulto, sin saber que 24 horas después, le concedería su anhelo.

Tom Hanks también tuvo participación en otra cinta muy recordada de los ochenta. Nos referimos a Splash, que obtuvo bastantes postulaciones a Premios Oscar y Globos de Oro.

Quisiera ser grande.

En la historia, cuando "Allen Bauer" (Tom Hanks) era un niño, una sirena (Daryl Hannah) lo salvó de morir ahogado. Veinte años después, en el mismo lugar, cae de nuevo al mar y es rescatado otra vez por tal sirena. Eso desencadena bastantes aventuras.

El tocayo de Hanks, Tom Cruise, antes de adentrarse en su mundo de Misión imposible, realizó el largometraje Top Gun, otro clásico ochentero, de 1986, para ser exactos. Aquí, el artista encarna al piloto "Maverick", famoso por su temeraria, aunque brillante, forma de pilotar.

Con las actuaciones del fallecido Robin Williams y Ethan Hawke y bajo la dirección de Peter Weir, llegó a las salas en 1989, El club de los poetas muertos, considerada una cinta de culto. En la trama, un grupo de chicos descubrirá la poesía, el significado del "carpe diem" -aprovechar el momento- y la importancia vital de luchar por alcanzar los sueños, gracias al "Señor Keating".

El año de 1985 trajo consigo el estreno del filme Volver al futuro, cuya dirección cayó en Robert Zemeckis, con las inolvidables actuaciones de Michael J. Fox y Christopher Lloyd en los papeles de "Marty McFly" y el "Doc", respectivamente.

Volver al Futuro.

La película de ET. El Extraterrestre continúa tan vigente como el año que se estrenó, 1982. Es la historia de un pequeño ser de otro planeta que se queda abandonado en la Tierra cuando su nave, al emprender el regreso, se olvida de él. Está completamente solo, pero encuentra amigos.

El proyecto lo dirigió Steven Spielberg. Hay atracciones de ET en los Parques de Universal Studios. Gremlins es un largometraje de 1984 que de igual manera es uno de los más recordados de la época. Gracias a la trama supimos que a un mogwai no hay que darle de comer después de medianoche, no se debe mojar y hay que evitar que le dé la luz del sol.

E.T.

Una lista larga

Otras cintas inolvidables son:

*Aliens.

*El imperio contraataca.

*Cinema Paradiso.

*El retorno del Jedi.

*Batman.