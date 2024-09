Obtiene maestro lagunero el octavo Dan en Tae Kwon Do

Con el objetivo de ofrecer una mejor y mayor oportunidad de desarrollo y aprendizaje a los niños y jóvenes taekwondoínes laguneros, el profesor Jorge Rocha obtuvo el octavo Dan al aprobar el exigente examen realizado en Seúl, Corea del Sur, donde además, tomó parte en un importante torneo mundial.

Acudió Jorge Rocha Navarro hasta la ciudad que es conocida como “La Meca” del tae kwon do a nivel mundial, donde se presentó en el cuartel general de Kukkiwon, uno de los organismos más reconocidos del planeta en la práctica y enseñanza de este arte marcial. Bajo la mirada de estrictos sinodales y con la supervisión del director general de Kukkiwon, Dong Sup Lee, el profesor lagunero realizó su examen, en el que debió demostrar conocimientos en la teoría y la práctica, para lograr el octavo Dan en esta disciplina.

Pero no solamente fue viaje para certificación, pues Rocha tomó parte en el World Tae kwon do Hanmadang Korea, torneo de clase mundial en el que participan destacados atletas en todas las categorías, donde el radicado en Torreón obtuvo una medalla de oro en categoría Máster. La cosecha no se detuvo ahí, pues obtuvo más preseas en diversas modalidades, para regresar a México con otra medalla de plata y otras dos de bronce.

A su regreso a La Laguna, Rocha se prepara rumbo a nuevos retos, al lado de sus alumnos y de los senséis que le acompañan en la formación de las nuevas generaciones de artemarcialistas laguneros, cuyo calendario de torneos se maximiza en la recta final del año.