'Obreros de AHMSA no pagarán platos rotos'

Los obreros de Altos Hornos de México (AHMSA) con créditos de vivienda no pagarán los "platos rotos" y no se les cargarán los intereses moratorios del tiempo que tarde la empresa en pagar las cuotas no pagadas, informó en Monclova Gustavo Díaz delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El Instituto, agregó, no les quitará su casa. Afirmó que los trabajadores no perderán su vivienda.

El funcionario federal dijo que los trabajadores de la siderúrgica no perderán su vivienda e informó que el Centro de Atención de Infonavit en Monclova implementó un horario preferencial para obreros de AHMSA, de martes a jueves a partir del mediodía.

Agregó que el plazo del crédito podría extenderse por el tiempo que no se han pagado las cuotas, pero aclaró que eso tendrá que verse de manera particular, caso por caso, pues dijo que el Instituto contempla situaciones como la presente, de impago de la parte patronal, para proteger los derechos de los trabajadores.

Agregó que el plazo máximo de los créditos Infonavit es de 30 años, y que no puede extenderse este. Expuso que aunque el periodo es largo, muchos trabajadores lo pagan mucho antes.

Díaz Gómez reiteró que los trabajadores "no deben de tener una consecuencia a raíz de un manejo de la empresa", donde además se retuvo el dinero de los trabajadores sin reportarlo al Infonavit, además de reiterar que no perderán sus casas.