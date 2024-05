Obreros aceptan acuerdo con AHMSA

Trabajadores sindicalizados de la Planta 1 de AHMSA aceptaron levantar el plantón en el acceso de la Puerta 4 para que se extraigan materiales para su venta. Están de acuerdo en que la industria obtenga un flujo financiero con el que pague las 3 semanas de sueldo comprometidas por la empresa.

Rolando Rodríguez Reyna, vocero de un grupo de obreros la Sección 147 que están instalado en la entrada de puerta 4 en AHMSA 1, indicó que la situación de los trabajadores es muy complicada porque tienen 58 semanas sin cobrar salario.

Explicó que los obreros de AHMSA 1, por ser miembros de una sección autónoma del sindicato se declaran a favor de apoyar a la siderúrgica. Explicó que Minera del Norte fue sentenciada a la quiebra y nadie quiere que eso mismo pase a la acerera monclovense.

“Si no hay empresa, no hay sueldo” dijo Rodríguez Reyna. Ante la posición de los trabajadores de la Sección 288 de no permitir la extracción de materiales de AHMSA 2, expuso que es decisión de ellos y que quizá están mal informados y no los pueden ayudar así.

Agregó que pueden entrar a la industria por la Puerta 4 y extraer los materiales para venderlos y obtener recursos para su reactivación. Y para paga las semanas de sueldo a los obreros, dijo.

Explicó que se viene la temporada de graduaciones, en los hogares de los trabajadores las familias necesitan recursos. “No tenemos ni qué comer” expresó. Dijo que 3 semanas de sueldo son una tabla de qué agarrarse porque cualquier cantidad de dinero ayuda”.

Trabajadores sindicalizados de la Planta 1 de AHMSA. (SERGIO A. RODRÍGUEZ)

Pidió que los representantes de la empresa acudan a platicar con los trabajadores que están en la Puerta 4 de AHMSA para negociar el levantamiento del plantón.

Afirmó que muchos obreros de la Sección 147 están dispuestos a apoyar porque quieren salvar la fuente de empleo. Agregó por otro lado que aceptarían la presencia de autoridades federales, pero no de los comités local o nacional del Sindicato Democrático.

Explicó que son obreros del Sindicato Nacional Democrático, pero la empresa está paralizada y por lo tanto no hay sindicato que los represente. Dijo que quieren negociar como grupo de trabajadores.