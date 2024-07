¿Obligaron a Natalia Escalera a competir lesionada? Esto responde la atleta

Natalia Escalera mostró su valentía luego de competir lesionada en la prueba All Round en los Juegos Olímpicos 2024, sin embargo, esta decisión ha atraído varios comentarios en contra.

Fue el pasado domingo cuando la escuadra de gimnasia femenil, encabezada por Alexa Moreno, Ahtziri Sandoval y Natalia Escalera, demostraron sus habilidades en una de las justas más importantes del deporte, los Juegos Olímpicos.

Sin embargo, a pesar de que su paso no fue el esperado, esto debido a la precipitosa caída que sufrió Moreno en la barra de equilibrio, lo que más llamó la atención del público fue la actividad de Natalia Escalera.

Y es que, un día antes de que las gimnastas rindieran la competencia All Round, en París, Natalia se rompió el ligamento durante su entrenamiento.

"Desafortunadamente ayer en el último entrenamiento me rompí el ligamento plantar de mi pierna izquierda en donde ya tenía otro desgarre en el gemelo", mencionó la gimnasta en sus redes sociales.

A pesar de esto, la joven gimnasta decidió presentarse en la prueba de las barras asimétricas, pese a que no podía siquiera caminar. Esto provocó gran admiración por parte del público, sin embargo, también varios comentarios en contra por competir bastante lastimada.

Ante esta ola de comentarios, Natalia decidió utilizar sus redes sociales para aclarar que no había sido obligada por nadie a competir, y que, al contrario, lo hizo porque ella así lo deseó, además, aseguró que ya presentaba lesiones desde antes de iniciar su jornada en París 2024, lesiones normales en un deporte como la gimnasia.

"Cuando estaba haciendo piso en una coreografía, caí con la pierna izquierda y sentí como me tronó, caí al piso, me quedé llorando, le dije a mi entrenador 'ya no puedo', no entendía cómo me estaba pasando esto en la competencia más importante; me llevaron al hospital y traía roto el ligamento plantar... llorando tomé la decisión de no participar en estos juegos porque no podía ni caminar... dije que no, pero algo en mi corazón me decía 'espera cómo amaneces mañana'... me levanté, podía medio caminar, y dije: 'lo voy a intentar una vez más".

Tras esto comentó que, después de someterse a varios medicamentos e incluso a una infiltración en el tobillo y la pantorrilla, logró hacer su rutina en la justa deportiva.

"Fui con los doctores a que me dieran un medicamento que me hicieran aguantar una rutina, dije, sólo es una, sólo va a doler una vez, me metí no sé cuántas pastillas, y estar en un escenario así es un analgésico gigante. Logré hacer mi rutina, resistir y aguantar la salida de barra, caí y ni siquiera tuve chance de ponerme nerviosa, porque me preocupaba que no se me fuera romper otra cosa".

Natalia sostuvo que nadie la obligó a competir, si no que más bien fue un reto propio: "Quiero aclarar que a mí no me obligaron a competir, fue una decisión propia y creo que fue la decisión correcta, porque hoy puedo decir que soy una gimnasta olímpica".