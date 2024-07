Núñez se siente 'en deuda' con la afición

n entrenamiento matutino, fue la actividad con la que ayer, los Guerreros del Santos Laguna prosiguieron su preparación rumbo al partido de la fecha 1 en el torneo Apertura 2024, que se jugará el próximo viernes a las 17:00 horas, en Puebla.

El equipo albiverde, comandado por Ignacio Ambriz, practicó ayer en las canchas alternas de Territorio Santos Modelo, donde sostuvieron futbol en espacios reducidos y con la cancha dividida en sectores, con mucha circulación de balón y bastante dinámica, en búsqueda del esfuerzo continuo de los futbolistas.

Para hoy, se tiene programado un nuevo entrenamiento a partir de las 08:00 horas, en el que probablemente se definirá al once inicial para utilizar ante La Franja, pues mañana se realizará el viaje hacia la Angelópolis.

EN DEUDA

El defensor de los Guerreros, el argentino Santiago Núñez, aceptó que en un ejercicio de autocrítica, detectó que quedó en deuda con los aficionados santistas, durante su primer torneo en el futbol mexicano.

"En lo personal, creo que sí le quedé debiendo a la afición y a mí mismo también. No fue uno de mis mejores torneos en mi poco tiempo de carrera, así que en este que viene, debo hacer mejor las cosas. Al principio no me costó, pero luego sí el cambio de juego, el ritmo, porque acá (en México) es más técnica, espacios, y yo me apresuraba mucho al tener la pelota" declaró.

"Cuando llegó Nacho y su cuerpo técnico, comenzamos a mejorar en defensa, y al final del torneo creo que volvimos a bajar un poco. Ahora trabajamos más en lo físico y en tratar de hacer trabajos de salida, acoplar un poco al equipo para estar juntos y luego contraatacar, todos los días tratamos de mejorar algo", señaló el zaguero.

Núñez se dijo satisfecho con el material que hoy está en el plantel de los Guerreros, no descartó la llegada de algún otro elemento, pero tampoco mostró desesperación por la llegada de algún refuerzo.

"Eso no nos compete, si vienen o no, es más gerencial. Pero claramente,sí, los que vengan van a ayudar mucho al grupo, los que ya llegaron como Santamaría y Macías son dos jugadores muy buenos, Anderson es de selección, hoy va a llegar, el mismo Macías, ambos nos ayudarán y con lo que tenemos y la buena pretemporada, varios amistosos y mejorando lo que nos queda, así afrontaremos con lo que hay, y lo que venga será para aportar, seguramente", concluyó.

AMIONE, A PARÍS

El defensor albiverde Bruno Amione vestirá la playera de Argentina en los Juegos Olímpicos París 2024. "El Búfalo" fue convocado por el estratega Javier Mascherano para la justa veraniega, la cual se llevará a cabo del 26 de julio al 11 de agosto en territorio francés.

En su primer torneo de Liga MX con los Guerreros, Bruno, quien cuenta con experiencia importante en el futbol europeo, vio actividad en 10 partidos, disputando más de 800 minutos y teniendo la oportunidad de estrenarse como goleador.

El nacido en Santa Fe, Argentina, ha sido internacional por su país desde la categoría Sub 15 hasta la Sub 23, destacando en su palmarés el Campeonato Sudamericano Sub 15 2017 y el Campeonato Sudamericano Sub 17 2019.