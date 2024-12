Mariana Seoane había venido a muchas ocasiones a la Comarca Lagunera, pero hoy será la primera vez que les cante a los laguneros.

"La niña buena" se presentará hoy a las 20:00 horas en la Explanada de la Presidencia de Gómez Palacio, como parte del Festival "Como La Laguna, Ninguna", en su edición 2024.

La actriz y cantante, habló en exclusiva con El Siglo de Torreón de su visita de este jueves, la cual la tiene muy emocionada porque además se trata de su última actuación del año.

"Creo, es la primera vez que voy a cantar a la Comarca Lagunera. Todo está cerca. Así que invito también a la gente de Torreón, Lerdo y por supuesto Gómez a que me acompañen y conozcan mi show.

"Tengo muchos amigos en la Comarca, la gente es muy bonita y les cuento que es mi último concierto de este año que cierro con muchas bendiciones y crecimiento personal. En lo personal, es un año en el que, en un balance, he tenido bastante sensibilidad; por un lado, y por otro, grandes momentos de éxito", mencionó.

Recordó que ella pisó suelo lagunero tiempo atrás por motivos personales y gracias al teatro, pero hasta ahora podrá cantar en vivo sus clásicos como Me equivoqué o Mermelada.

"La gente no sabe cómo es mi concierto. En verdad que espero que vayan a compartir esta noche conmigo. No van a ver a la Mariana actriz, sino a la Mariana que se sube a un escenario a cantarles con todo el corazón. Estoy segura de que será muy emotivo el evento porque La Laguna siempre me trae recuerdos hermosos".

Por otro lado, Mariana Seoane dio a conocer que está celebrando más de dos décadas de trayectoria artística.

"Ya son 21 años de carrera y es gracias al público y a Dios. He logrado mantenerme con éxito haciendo lo que me gusta y llevando amor a los escenarios. Nunca voy a dejar de ser su niña buena".

A la actriz le encantó saber que uno de los géneros que mandan en la Comarca es la cumbia, y es que son los ritmos que ella maneja.

"Saber eso me encanta. Además de mis canciones, les adelanto que les llevo bastantes sorpresas a lo largo de una hora con 45 minutos. Espero aprueben mi faceta de cantante".

Ahora sí que de enero a diciembre, Mariana no paró de trabajar. Abarcó cine, TV y música, en donde hace poco entregó Me ayudó a olvidarte, al lado del Grupo Ilusión.

"No puedo quejarme. Regresé al cine gracias a El candidato honesto, que le fue muy bien en taquilla. Hice una serie, Casados con hijos. Realicé mi Lunario en la CDMX con 'sold out'. Se grabó y pronto lo subiremos a mi canal de YouTube".

Mariana se encontraba a punto de entrar a una posada, no sin antes mencionar que espera que 2025 la sorprenda.

"Lo más importante es que tengamos salud, porque con salud todo se puede. Considero que 2025 pinta muy bien, ya hablaremos de eso en su momento. Vienen grandes proyectos".