nunca visto llega a La Laguna

El actor español, Álvaro Morte, está de regreso, pero esta vez en cine y alejado de su papel de "El Profesor" de la exitosa serie de La casa de papel.

Morte y Sydney Sweeney estelarizan la película Inmaculada, que ya ha pasado con éxito en otros países como Estados Unidos.

Ahora, tocará el turno de los laguneros de conocer la cinta, pues hoy arribará a todas las salas de la región.

Este largometraje lleno de terror y en el que se aborda el tema de la religión es dirigido por Michel Mohan (Los voyeurs).

En la trama, "Cecilia" (Sydney Sweeney), es una monja fervientemente devota, se aventura hacia un remoto convento en la campiña italiana en busca de la consagración espiritual.

Lo que prometía ser un encuentro espiritual se transforma en una verdadera pesadilla.

Conforme explora los pasillos y los rincones ocultos del convento, ella se topa secretos siniestros y horrores indescriptibles que desafían la razón.

Pronto, se verá atrapada en una red de fuerzas malignas que acechan en las sombras, amenazando con desgarrar su alma y poner en duda su fe en la Iglesia.

Cada giro del destino desentrañará más terror, sumergiendo a "Cecilia" en un abismo de angustia y desesperación.

A inicios de mayo, Morte y Sweeney visitaron la Ciudad de México para ofrecer detalles del largometraje a la prensa nacional.

"La película tiene muchos elementos que pueden volverla un clásico, está filmada de una manera hermosa; Álvaro es absolutamente increíble en la película, estoy agradecida de que esté en este filme conmigo, y pusimos mucho de los filmes de terror, como los jumpscares (sustos repentinos) y diferentes elementos a lo largo del filme. Queríamos traer la nostalgia por el terror a esta generación", externó Sweeney desde un hotel capitalino.

Álvaro Morte, quien encarna al Padre "Sal Tedeschi" mencionó que pese a que no es fan del género del terror, cree que esta cinta puede trascender bastante.

"Cuando me llegó el guion fue como 'por favor, ¿una película de terror?' y lo leí y no diría que me divertí, pero me di cuenta de que la película no era sólo entretenimiento, sino que estaba poniendo sobre la mesa temas que creo que actualmente es necesario hablar en términos de que este convento es un mundo lleno de mujeres controlado por un solo hombre, incluso los hombres controlan el cuerpo de las mujeres", contó en la conferencia.

La película ha recibido buenos comentarios de parte de la critica especializada.

"Es un festival de terror con una heroína valiente, un giro irreverente y suficiente ambigüedad narrativa para dar a los espectadores temas sobre los que discutir", mencionó Manohla Dargis de The New York Times. Mientras que Chase Hutchinson de The Wrap opinó que, "Sydney Sweeney es una revelación en la magnífica creación de Michael Mohan. Qué película tan oscuramente bella y a la vez brutal, sangrienta y audaz".