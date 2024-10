‘Nunca en su vida vivió en Torreón’, dice Gustavo Mendoza sobre Aleco Irarragorri

El comentarista de Fox Sports, originario de Torreón, Gustavo Mendoza, criticó a Aleco Irarragorri por no haber vivido en Torreón.

“Lo que siente Aleco es algo muy diferente a lo que siente un Lagunero de verdad”.

Mendoza recordó que Santos Laguna tiene una historia antes de irarragori.

"𝗣𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗺𝗽𝗲𝘇𝗮𝗿 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗲𝘅𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗺𝘂𝗰𝗵𝗼 𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗜𝗿𝗮𝗿𝗿𝗮𝗴𝗼𝗿𝗿𝗶 𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮́ 𝗮 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗲𝗼́𝗻. Orlegi, casi casi presume que Santos es protagonista de que llegaron ellos. Hubo un título en el 96 el estaba donde Irarragorri estaba en Costa Rica y él le iba al América o no sé a quien”.

En el programa La Perrada, transmitido por Youtube, recordaron como el equipo lagunero fue en algún momento la peor visita en La Liga MX donde era muy complicado ganar al equipo y de donde el Estadio Corona obtuvo el mote “La casa del dolor ajeno”.

“Yo no sé si tenga capacidad, ojalá la tenga para manejar el equipo y ojalá le vaya muy bien”, sentenció Mendoza.

“Lo que si me queda claro es que si no fuera porque su papá es directivo mayor de Orlegi, no estaría ni de broma (como directivo).”