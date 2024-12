Nueva entrevista de Ángela Aguilar causa polémica; sugieren indirectas a Cazzu | Video

Ángela Aguilar desató una ola de comentarios en redes sociales luego de que se viralizara una entrevista donde criticó al género urbano por sus letras explícitas y los internautas no tardaron en señalar "incoherencias" en su discurso, sugiriendo que sus declaraciones eran una indirecta para Cazzu, ex de Christian Nodal.

Algunos comentarios fueron especialmente duros con la hija de Pepe Aguilar:

“Le asusta el reggaetón, pero no meterse en una relación ajena.” “Dice que las canciones denigran, pero no menciona lo que hizo con Nodal y Cazzu.” “¿De qué sirve criticar si sus acciones no coinciden con sus palabras?” “¿Indirecta para Cazzu? Ella sí canta reguetón, pero no anda metiéndose con casados.”

Sin embargo, hubo quienes defendieron a Ángela, apoyando su postura:

“Tiene razón, muchas canciones de hoy son vulgares.” “Ángela está siendo honesta, y no todos tienen por qué disfrutar el reguetón.”

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre la música urbana?

La polémica comenzó cuando resurgió una entrevista en la que la intérprete de Abrázame expresó su rechazo hacia el contenido de algunas canciones del género urbano, especialmente el reguetón. Durante una charla con Angélica Vale, Ángela afirmó que este tipo de música no debería ser considerado un medio de expresión, pues “denigra a las personas, las sexualidades y los valores familiares.”

“Las canciones de ahorita están muy mal. Hasta me persigno si me salen en Instagram. Entiendo que la juventud quiere expresarse, pero esto no es expresión. Estamos denigrando a las personas. Lo más padre de enamorarte es la inocencia, y eso se está perdiendo”, comentó Ángela.

También mencionó que su música busca ser un espacio seguro para toda la familia, diferenciándose del contenido que, según ella, resulta inapropiado para los más jóvenes.

“Mis papás y yo vemos los videos y decimos: ‘Qué horror, qué barbaridad.’ Me preocupa lo que escuchan mis primos de 10, 11 años. Esa música debería ser para adultos. ¡Qué barbaridades! Lavémonos la boca con jabón”, agregó.

El revuelo en redes sociales también surgió porque usuarios interpretaron los comentarios de Ángela como un ataque directo hacia Cazzu, quien además de haber sido pareja de Nodal, es reconocida por su música en el género trap y urbano.

Aunque Ángela no mencionó nombres, muchos asumieron que sus declaraciones tenían un destinatario claro.

A pesar de las críticas, Ángela Aguilar sigue enfocada en su carrera musical y en su relación con Nodal, con quien ha mostrado su amor en diversos eventos públicos.

Hasta el momento, ningún representante del género urbano ha respondido a los comentarios de la cantante.