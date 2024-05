Una joven madre recibe consuelo inesperado por la muerte de sus tres hijos; otra mujer reacciona de forma insólita ante la humillación a la que la somete un hombre; otros cuentos describen la crueldad de los niños y los huecos de soledad que se crean en el día a día de la vida de pareja. En el último cuento acompañamos a una matemática rusa y viviremos con ella su historia de amor con un hombre que hizo lo que supo por decepcionarla.

Libro destacado de The New York Times. Diez magníficos relatos de Alice Munro, ganadora del premio Nobel de Literatura 2013 y el Man Booker International Prize. Uno de los mejores libros del año según The Atlantic Monthly, The Boston Globe, Los Angeles Times, San Francisco Chronicle, Chicago Tribune, Kansas City Star, The Economist y Slate. Anécdotas en apariencia banales se transforman en las manos de Munro en pura emoción, y su estilo muestra estas emociones sin dificultad, gracias a un talento excepcional que arrastra al lector dentro de las historias casi sin preámbulos. Una joven madre recibe consuelo inesperado por la muerte de sus tres hijos. Otra mujer reacciona de forma insólita ante la humillación a la que la somete un hombre.

OPINIÓN DE LA CRÍTICA

“La complejidad de la literatura de Munro nace de las sutilezas del alma humana que a veces culminan en tragedia, pero su lectura es sencilla por la fuerza y limpidez de su estilo. No en balde se la considera la Chéjov de su país, como lo fue en Estados Unidos Carson McCullers”., El Nuevo Herald “Como siempre, el estilo de Alice Munro es brillante, la atención que le presta cada uno de sus relatos es incansable, su curiosidad omnívora, y sus frases nacen en los ríos más fluidos”, The Washington Post “Munro es la maestra de la inevitable sorpresa... tiene la habilidad de llevarnos dentro de la mente de cada uno de sus personajes”, St. Petersburg Times “Pasa más en el transcurso de un cuento deMunro que lo que pasa en muchas novelas... son transformaciones apasionantes de amor, arrepentimiento, y nuestro propio renacimiento a lo largo del tiempo”, The New York Post “Coherente y decisiva, Munro logra convertir lo sentimental en lo existencial”, The Philadelphia Inquirer.