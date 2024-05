Un inquietante thriller psicológico: una relación entre terapeuta y paciente deriva en una peligrosa obsesión.

Jody Goodman es una joven cineasta que acaba de mudarse de California a Nueva York. Insegura y angustiada, decide acudir a una terapeuta en busca de equilibrio. Inicia sus sesiones con Claire Roth, madura, casada y con dos hijos. Una mujer con una vida estable, pero carcomida por una obsesión, un tormento, una culpa que rebrota al iniciar su relación profesional con Jody.

En sus años de estudiante universitaria, Claire se quedó embarazada de un profesor y decidió dar en adopción a la hija que tuvo. Ahora, confrontada con su nueva paciente, empieza a darle vueltas a la idea de que Jody podría ser esa hija a la que abandonó. Por su edad, su condición de adoptada y el lugar de donde viene, podría ser así. Y de este modo, la relación entre terapeuta y paciente va mutando hacia otro terreno, cada vez más inquietante y peligroso...

En esta novela temprana, un tenso thriller psicológico, A. M. Homes despliega ya todo el poderío de su talento de narradora armada con un afilado bisturí.

“Una novela poderosa... Ingeniosa, perturbadora y por momentos de una intensidad emocional casi insoportable”, Wall Street Journal.

SOBRE LA AUTORA

A.M. Homes, de nombre completo Amy Michael Homes, vive en Nueva York y es autora de relatos cortos y novelas, caracterizándose por un estilo sencillo y escueto, personajes fuera de lo común y grandes dosis de violencia.

Homes se graduó en el Sarah Lawrence College en 1985 y obtuvo un máster en Escritura Creativa en la Universidad de UTA. A lo largo de su carrera ha sido profesora en la Universidad de Columbia, así como en la de Nueva York. Colaboradora en diversas revistas y periódicos como The New York Times y The New Yorker, también ha ejercido como guionista y productora para televisión.

De sus obras han visto la luz en castellano títulos como Música para corazones incendiados, Cosas que debes saber, El fin de Alice, Este libro te salvará la vida u Ojalá nos perdonen, entre otros.