Peter Kuper es un artista gráfico de capacidades asombrosas. En libros como Diario de Nueva York o Diario de Oaxaca ha demostrado la versatilidad de su obra, que va desde el dibujo hasta el collage pasando por fotografías intervenidas y distintas técnicas gráficas para compartir con el lector pasajes de su fantástica mente. El sistema es una novela gráfica muda que aborda una de las obsesiones de Kuper: el poder o, más bien, cómo afectan la vida de las personas las estructuras del poder. El escenario de esta explosión visual es Nueva York. En esta megalópolis se desarrollan múltiples historias que se van interconectando entre sí para trazar una gigantesca red de vidas coincidentes que tratan de vivir y sobrevivir con y a pesar de los demás. El dibujante de la revista Mad, Al Jaffee, explica las claves para entender el género de la novela gráfica muda: «La caricatura es un arte apreciado y reconocido en todo el mundo. La forma más pura de este lenguaje es el cómic mudo, en el que el dibujante crea un lenguaje estrictamente visual. Si se hace de forma adecuada, es capaz de desplegar un rango de ideas y emociones que todos podrán comprender. Es comparable a los primeros días del cine mudo en donde actores como Charlie Chaplin y Buster Keaton sólo tenían gestos y expresiones faciales para contar sus historias y representar emociones complejas. La caricatura de la pantomima comparte estas limitantes aunque el reto es aún mayor. No sólo no están las palabras, sino que tampoco hay movimiento. A través de los años ha habido algunos genios que se han especializado en esta expresión artística. Uno de ellos es Peter Kuper. Que su lápiz, su pluma y su pincel fluyan silenciosamente por mucho tiempo más.

SOBRE EL AUTOR

Peter Kuper, nació en New Jersey en 1956. Sus ilustraciones y comics han aparecido en medios como Time, Newsweek, The New York Times y en la revista de humor Mad, donde continúa la clásica serie Spy vs Spy creada por Antonio Prohías.

Kuper ha escrito e lustrado numerosos libros, entre ellos, la novela gráfica El sistema (Sexto Piso, 2015), Diario de Oaxaca (Sexto Piso, 2009), Diario de Nueva York (Sexto Piso, 2011) o No te olvides de recordar (Astiberri, 2008), una novela gráfica de tintes autobiográficos, así como adaptaciones de novelas como La jungla de Upton Sinclair (Norma, 2005) o La metamorfosis de Kafka (Astiberri, 2008).