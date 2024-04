“¿Aquí es Galápagos?”, se pregunta Malva Flores a lo largo de este insólito libro de poemas. Lejos de constituir una Novísima Atlántida una actualización, quizá, del Xanadú que Coleridge vislumbrara en sueños, las islas Galápagos son aquí, como lo fueron para Darwin a bordo del Beagle, el punto de partida para una redimensión del hombre en su microcosmos terrestre.

“Estoy completamente convencido escribió Darwin en El origen de las especies, cuya redacción fue gestada en aquellas islas de que las especies no son inmutables y de que las que pertenecen a lo que se llama el mismo género son descendientes directas de alguna otra especie, generalmente extinguida, de la misma manera que las variedades reconocidas de una especie son las descendientes de ésta.” Si las especies de la naturaleza no son inmutables, mucho menos las que se reproducen en el hábitat de la poesía. Galápagos asume tales principios evolutivos con una inteligencia e ironía formales que no desdeñan la amargura y la desorientación como vías de conocimiento. Pero todo conocimiento supone una travesía y, con ella, el exilio.

Advierte Darwin que “toda variedad seleccionada tenderá a propagar su nueva y modificada forma”. Galápagos, la escala más reciente de Malva Flores, exhibe una “nueva y modificada forma” de hacer poesía: el viaje de una naturalista alrededor del mundo, el suyo propio, perdido como el Paraíso y recobrado desde afuera, desde su necesaria y lúcida expulsión. “Mira las flores. Míralas bien: el terciopelo en su exceso de hambre”, escribe la autora haciendo honor taxonómico a su apellido, a la sombra del árbol de la ciencia.

SOBRE LA AUTORA

Malva Flores (ciudad de México, 1961) es poeta y ensayista. Entre sus libros de poemas se encuentran: Passage of the Tree (2006), Casa nómada (1999, Premio de Poesía Aguascalientes), Ladera de las cosas vivas (1997) y Pasión de caza(1993, Premio de Poesía “Elías Nandino” 1991). Parte de su obra ha sido traducida al inglés, portugués, japonés y holandés. En 2006 obtuvo el Premio Nacional de Ensayo “José Revueltas”, por el libro El ocaso de los poetas intelectuales. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Literal: Latin American Voices y en 2000 ingresó al Sistema Nacional de Creadores.