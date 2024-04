Pensamos que no seríamos capaces de cometer un crimen, hasta que lo hacemos.

Los seres humanos piensan que saben de qué son capaces. Creen que no podrían escapar de los policías, que nunca le harían mal a un niño. Yo no podría matar a mis padres; hagan lo que hagan, me dieron la vida. O yo no llegaría jamás hasta la violación. No sería capaz de acelerar al volante en un puente con mis hijos en el auto y caer al vacío. Pero todo eso lo decimos antes; no somos capaces, es cierto, nos resulta impensable el crimen, hasta que pasamos al acto.

Perder el juicio cuenta la historia de un robo, de una apropiación, de un incendio provocado. Esta obra es el viaje de un secuestro donde la vida es vista como el armado de una evasión. Como dice Harwicz, se escribe una novela cuando se está en desacuerdo con el sentido de las palabras, cuando dejar de mentir es imposible.

SOBRE LA AUTORA

Ariana Harwicz nació en Buenos Aires en 1977 y vive en el campo en Francia desde 2007. Su primera novela, Matate, amor (2012), fue publicada en inglés en 2017 bajo el título Die, My Love. Finalista del Primer Premio del Libro otorgado por la EIBF en 2017, del Premio República de la Conciencia y el Man Booker International en 2018 y del BTBA en 2020, Matate, amor ha sido adaptada al teatro y en 2024 será llevada al cine por Martin Scorsese, bajo la dirección de Lynne Ramsay y con Jennifer Lawrence como protagonista. Su cuarta novela, Degenerado, fue publicada por Anagrama en 2019. Sus obras han sido adaptadas al teatro en varios países de Latinoamérica y Europa. En 2021 publicó Desertar, un libro de conversaciones sobre traducción y deserción de la lengua materna escrito junto con Mikaël Gómez Guthart. Sus relatos figuran en medios como Harper’s, Granta, Letras Libres, Babelia, The White Review, Brick, Paris Review, The New Yorker, La Quinzaine littéraire, Quimera y The Guardian, y en diversas antologías. Sus libros han sido traducidos a más de veinte lenguas. En 2022 Anagrama reunió, en un volumen titulado Trilogía de la pasión, sus tres primeras novelas. En 2023 ha publicado El ruido de una época, un ensayo acerca del Mal literario y las extorsiones contemporáneas. Asimismo ha escrito el libreto de la ópera Dementia, que se estrenará en el Teatro Colón de Buenos Aires en la temporada 2025. Su más reciente obra es Perder el juicio.

Datos

Páginas: 136.Publica: Anagrama.