“Faustino Galicia”, “Faustino Galicia Chimalpopoca”, “Faustino Chimalpopoca Galicia”: en las variantes de estos apellidos, un patronímico español y el nombre de un tlatoani se codifican no sólo los orígenes de Faustino, sino también sus diversas alianzas e intereses. La presente investigación o, mejor dicho: rescate historiográfico nos va descubriendo, desde su nombre propio, la complejidad de este personaje, “destacado hijo de Tláhuac” nacido en 1802 que estuvo inmerso en el convulso siglo XIX mexicano y fue colaborador tanto de los gobiernos liberales como de los conservadores.

Generalmente caracterizado como intérprete y traductor de Maximiliano de Habsburgo y poco más, se nos propone aquí como un imponente intelectual nahua de la capital del país. En el hogar recibió sus primeras enseñanzas en náhuatl, estudió en el colegio de indios de San Gregorio y alcanzó el grado de licenciado en jurisprudencia en el Colegio de San Ildefonso; trabajó en el ayuntamiento de la ciudad de México; en 1852 y 1856, actuó como diputado suplente por el Estado de México; fue profesor universitario y abogado, además de co¬pista de documentos antiguos de los siglos XVI y XVII, con especial atención a aquellos dedicados a la historia y la cultura de la civilización mesoamericana. Figura conciliadora, sereno y efectivo defensor de las tierras de los pueblos indígenas, fungió en su momento como un necesario mediador entre el Imperio y estas comunidades originarias.

La profundidad del trabajo documental del historiador, traductor, poeta y profesor Baruc Martínez Díaz (chinampero originario también de San Pedro Tláhuac) se basa en su lectura de fuentes primarias en español, pero sobre todo en su conocimiento nativo de la lengua náhuatl y el acceso directo a los textos traducidos y elaborados por el mismo Chimalpopoca Galicia, hasta ahora poco empleados como referencias para la historiografía de este personaje. La presente obra contribuye a documentar la existencia --la continuidad, los alcances-de la tradición intelectual indígena en México.

SOBRE EL AUTOR

Chinampero originario de San Pedro Tláhuac, pero también con raíces maternas en el estado de Morelos (Axochiapan y Jantetelco). Doctor en Historia por la UNAM, es hablante, traductor, poeta y profesor de náhuatl. Algunos de sus últimos trabajos publicados son “El movimiento zapatista y su relación con la lengua náhuatl”; “El zapatismo lacustre: la actividad del Ejército Libertador al sur de la Cuenca de México”; “De cómo los chinamperos se convirtieron en rebeldes surianos: el zapatismo en la región de Tláhuac poco antes y durante el gobierno de Francisco I. Madero”; “In quenih Cuitlahuac ohualmocuep Xan Petolohtzi Cuitlahuac / How Cuitlahuac Became San Pedro Tláhuac”; In atl, in tepetl (el agua, el cerro): desamortización del territorio comunal y cosmovisión náhuatl en la región de Tláhuac (18561911) (tesis de maestría, 2016) y el libro Tláhuac: atisbos históricos sobre un pueblo chinampero (2019).